Pirát navrhl, jak předejít růstu televizního poplatku. Rozpočet ČT by si přitom přilepšil o miliony

Novinář Luboš Xaver Veselý při moderování předvolební debaty lídrů ANO a Pirátů v Pardubickém kraji položil kandidátům otázku ohledně toho, jak se staví ke...

Aby ke zvýšení poplatku nedošlo, je podle Ferjenčíka nutné směřovat na veřejnoprávní média část výběru daně z přidané hodnoty.ČT by tedy podle něj stejně vybírala poplatky, ale v případě jejich nedostatku by se situace dala vyřešit právě díky prostředkům z daně z přidané hodnoty. „To je nejstabilnější daň, co se týče výběru, kdyby se dala nějaká složka financování veřejnoprávních médií z výběru této daně, tak by bylo možné dlouhodobě ty poplatky nechat být a dofinancovávalo by se to tímto způsobem,“ argumentoval Mikuláš Ferjenčík.Jak upozorňují Parlamentní listy, DPH představuje druhý nejvyšší zdroj financí pro stát, neboť tuhle daň platí skoro všichni spotřebitelé. Podle údajů ministerstva financí tak příjmy státu získané z této daně v minulém roce činily 287,86 miliard korun. Uvedení Ferjenčíkova návrhu do praxe by vyžadovalo stanovit výši podílu z DPH, která by se měla odvádět do rozpočtu veřejnoprávních médií. I pouhé procento z této daně by však rozpočet ČT zvedlo o 2,8 miliardy, což je téměř polovina současného rozpočtu, který činí 6,84 miliard.I jedna tisícina výběru DPH by stále byla podstatné a milionové přilepšení pro rozpočet jakéhokoliv veřejnoprávního média.Oponent Ferjenčíka David Kasal uvedl, že výše poplatků by se dle něho měla v první řadě řešit na základě zpráv o hospodaření ČT, které schválí Poslanecká sněmovna. Zvyšování by přitom vždy mělo záležet na kvalitě.„Já jsem také poplatník a některé věci se mi také nelíbí. Například některé pořady, konkrétně Infiltrace, kde tam člověk uvažuje, jestli ty prostředky jsou vhodně vynaložené,“ měl výhrady k práci ČT.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Pirát Ferenčík chce státní a koncesionářské peníze pro svou hlasnou troubu a dezinformační mediální žumpu ČT, protože mají Piráti ve svém volebním programu neprosperitu ČR. Piráti jsou Sorosová úchylná a psychopatická mládež co plánuje islamizaci a zničení identity ČR dle satanského a genocidního plánu Kalergiho. Piráti jsou odpadem slušné společnosti a patří do pekel. 2

Renegát Ferenčík má starost o to aby liberálně-totalitní ČT nevykrvácela - protože v ní mají Piráti věrnou "hlásnou troubu" a obhájce jejich scestných názorů. 1

