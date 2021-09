Queen Plačková má problém: V jejím domě proběhla razie kvůli drogám. Policisté zadrželi ji i manžela

https://cz.sputniknews.com/20210927/queen-plackova-ma-problem-v-jejim-dome-probehla-razie-kvuli-drogam-policiste-zadrzeli-ji-i-manzela-15973883.html

Slovenská influencerka a úspěšná podnikatelka Zuzana Plačková, která je známá jako Queen Plačková, je zřejmě v potížích. Dnes ráno ji a jejího manžela Reného... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

Nejen slovenská média jsou plná zpráv o tom, co se odehrálo u Plačkové doma. Uvádí se přitom, že celý zásah má souviset s drogovou trestnou činností. Nějakou chvíli se totiž již šušká, že manželé mají být údajně součástí zločinecké skupiny, která dlouhodobě obchoduje s drogami. Vypadá to tedy, že Plačková, která si žije život snů a je obklopena luxusem, neobchoduje jenom s kolagenem…Dvojici měli podle všeho policisté zadržet v bratislavském bytě Plačkové. Mimo to prohledali i její auto a následně ji odvezli do jejího domu v Miloslavově, který s manželem staví. Tam mělo zasahovat až pět policejních aut.Do této kauzy však nejsou zapleteni jen oni sami, jelikož hlavním cílem policejní akce měl být i Tibor G. Rovněž se uvádí, že v poutech mělo skončit několik dalších lidí. Mezi nimi je i známý podnikatel z Hlohovce Miroslav Farkaš, který je jen měsíc na svobodě. Ve vazbě strávil přes dvacet měsíců za podvody s nemovitostmi.Zmiňovaní byli zadrženi kvůli podezření z drogové trestné činnosti a ze založení, zosnování a podpory zločinecké skupiny.Nicméně, sama Plačková si se zatčením hlavu asi příliš nelámala. Když ji odváděli do policejního auta, pokřikovala: „Konečně se cítím jako z Hollywoodu!“Následně po policejní prohlídce domu uvedla, že se k věci vyjádří prostřednictvím Instagramu.Reakce na internetu a vtipyJak už to tak bývá, dění kolem Plačkové rozbouřilo celý internet. Kauzu nyní řeší každý, kdo dotyčnou zná, a dokonce začalo vznikat i nespočet vtípků na adresu manželů.Koláže tak postupně přibývaly.A nechyběly ani zjevné narážky na drogy.Zuzana PlačkováZuzana Plačková, jedna z hvězd kontroverzní soutěže Hotel Paradise, se proslavila zejména svými obrovskými silikonovými implantáty a dalšími vylepšeními. Je modelka a playmate a pochází z Čadce na Slovensku. V současné době je blogerkou, podnikatelkou a živí ji i její účet na Instagramu, kde ji sleduje přes 750tisíc lidí. Je označovaná také jako „slovenská Paris Hilton“.Dne 20. června 2021 oslavila tato slovenská kráska své 30. narozeniny. Žije luxusní život, který na sociální síti obdivují její příznivci. S těmi se dělí o své nákupy, zážitky z dovolené a svého soukromí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

