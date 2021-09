https://cz.sputniknews.com/20210927/scholz-vyzval-k-zarukam-spusteni-plynovodu-nord-stream-2-15971316.html

Scholz vyzval k zárukám spuštění plynovodu Nord Stream 2

Vůdce Sociálnědemokratické strany Německa Olaf Scholz v odpovědi na otázku o Nord Stream 2 na berlínské tiskové konferenci prohlásil, že všechny zúčastněné... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

„Co se týče otázky daného plynovodu, jehož výstavba byla ukončena, pak jde o to, že se nyní musí všichni postarat o to, aby byly přijaty záruky související s provozem. K těmto zárukám patří, že Ukrajina zůstane tranzitní zemí, že se přesvědčíme o tom, že dodávky plynu neohrozí některé země ve východní Evropě ze strany Ruska,“ řekl Scholz.Dodal, že Německo „vynaložilo značné úsilí“, aby tyto záruky byly poskytnuty a aby se „na ně dalo spolehnout“.O partnerství Německa a USATransatlantické partnerství má nejzávažnější význam pro Německo, prohlásil na tiskové konferenci v Berlíně kandidát na kancléře SRN Olaf Scholz.Dodal, že dobré vztahy s USA jsou v zájmu Německa a že v této otázce bude pokračovat v předcházející politice. „Svět se stává nebezpečnější, musíme spolupracovat nehledě na rozpory v nějakých otázkách,“ řekl politik na závěr.První úkol pro německou politikuPodle Scholze se Německo hodlá věnovat především vytvoření silnější a suverénnější EU.Poznamenal, že tento úkol ovlivní mezinárodní strategii a zahraniční politiku SRN.

dodi1981

Ukrajina mala uz od roku 2009 problem s funkcnostou plynovodu. Odhliadnuc od odcerpavania plynu treba mysliet na vek plynovodu a poslednej revizie (aj oprav) nie len ze jacenjuk povie plynovod je ok ale EF je terorista. Ak prdne ukrijinska vetva kto ju zafinancuje aby bola provozu schopna? Germani? Ukrajina nech kupuje plyn od SVK. Sudruch nacelnik mastny vlas Kiska obchodnik s vyradenymi samopalmi naslapnymi minami nabojmi a dalsimi smrtiacimi zbranami do juhoafrickej republiky vez svojho braceka a veznenymi 12-timi akoze polovnikmi s kontajnermi zbrani ktore boli akoze vyradene a znehodnoteme na uzemi SR to zacvaka? Ved je filantrop a mastnotop.

