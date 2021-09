https://cz.sputniknews.com/20210927/sef-pfizeru-uvedl-terminy-navratu-k-normalnimu-zivotu-po-pandemii-15968801.html

Šéf Pfizeru uvedl termíny návratu k normálnímu životu po pandemii

Šéf Pfizeru uvedl termíny návratu k normálnímu životu po pandemii

Šéf společnosti na výrobu vakcín proti koronaviru Pfizer Albert Burla prohlásil, že očekává návrat k normálnímu životu po pandemii koronaviru „do roka“, ale za... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-27T15:36+0200

2021-09-27T15:36+0200

2021-09-27T15:36+0200

svět

vakcína

očkování

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/15480333_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_60e3a8df99c80dc23fbbe20e809b6d60.jpg

„Myslím, že se dokážeme vrátit k normálnímu životu. Nemyslím, že to znamená, že nevzniknou nové varianty (viru). A nemyslím, že to znamená, že budeme moci žít jako obvykle bez vakcinace,“ řekl Burla ve vysílání televize ABC.Rovněž slíbil, že v nejbližších dnech předá americkým regulátorům údaje průzkumu společnosti na dětech 5-11 let. Podle dat společnosti potvrdil průzkum bezpečnost a účinnost její vakcíny pro danou věkovou skupinu.Hlava Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walensky doporučila použití třetí dávky vakcíny proti koronaviru společnosti Pfizer pro řadu skupin Američanů, hlavně starších lidí a lidí z rizikových skupin, celkem to budou moci udělat miliony obyvatel USA.Dříve posilovací dávku vakcíny schválila expertní rada CDC, mají ji dostat lidé ve věku 65 let a starší a také lidé s oslabenou imunitou.Walensky ale nesouhlasila s míněním expertů, kteří hlasovali proti třetímu očkování lidí ve věku 18-64 let, a těch, jejichž práce může být spojena s rizikem nákazy. Ředitelka CDC tato doporučení zachovala, poněvadž CDC chce očkovat co možná nejvíc lidí.Zachová se věková skupina 65 let a starší, patří do ní také pacienti v domovech důchodců, apod. Mají být podrobeni revakcinaci minimálně šest měsíců po prvních očkováních.Posilovací dávka je rovněž doporučena lidem ve věku 50-64 let s chronickými chorobami, má se rovněž konat minimálně za půlroku. Naočkováni mohou být také lidé ve věku 18-49 let se stejnou podmínkou, chronickou chorobou, očkování se má konat také za šest měsíců, ale v tomto případě se bere ohled na „přednosti a rizika v každém jednotlivém případě“.Naočkováni mohou být také lidé ve věku 18-64 let, kteří jsou vystaveni riziku nákazy a šíření koronaviru kvůli své práci. Podmínkou posilovací dávky je rovněž minimálně šest měsíců po dvou prvních dávkách, ale také na základě individuálních ukazatelů.„Mám za to, že můžeme nejlépe uspokojit potřeby veřejného zdravotnictví země, když poskytneme posilovací dávky starším lidem, lidem s chronickými nemocemi a také dospělým s velkým rizikem onemocnění covidem-19 kvůli profesionálním a institucionálním podmínkám,“ cituje televize prohlášení ředitelky CDC Rochelle Walensky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210927/who-obnovi-vysetrovani-puvodu-koronaviru-15967769.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vakcína, očkování, pfizer