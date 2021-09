https://cz.sputniknews.com/20210927/sefkucharka-upozornila-na-nejhorsi-chyby-ktere-muzeme-delat-behem-pripravy-vajec-15964740.html

Šéfkuchařka upozornila na nejhorší chyby, které můžeme dělat během přípravy vajec

Šéfkuchařka upozornila na nejhorší chyby, které můžeme dělat během přípravy vajec

Vejce jsou typickým snídaňovým jídlem a na rozdíl od některých našich dalších oblíbených jídel – vaflí nebo palačinek - jsou zdravým způsobem, jak začít den... 27.09.2021

Chcete zlepšit své dovednosti v přípravě vajec? Web Eat This Not That hovořil se šéfkuchařkou Yasmeen AlSawwafovou o nejčastějších chybách, které lidé dělají při vaření vajec, a ona se podělila o své tipy pro přípravu všech typů vajec.Vařená vejcePokud jde o vaření vajec, AlSawwafová říká, že nejčastější chyby jsou:AlSawwafová říká, že je důležité vybrat vejce s hladkou skořápkou, když vaříte vejce. Záleží také na výběru hrnce. Vyberte hrnec, který je dostatečně hluboký, aby vejce byla zcela ponořena do vody. Ujistěte se, že naplníte hrnec vodou, dokud nezakryje vejce nejméně o dva palce.Dále AlSawwafová říká, že je třeba osolit vodu, protože slaná voda se vaří rychleji, ale není dobré ji přivést k prudkému varu. „Vejce by se měla vařit na mírném ohni,“ radí. Načasování je také klíčové a šéfkuchařka vysvětluje, že počítání minut začíná ve chvíli, kdy voda začne vařit.Volské okoNejčastější chyby, kterých se lidé dopouštějí při smažení vajec, jsou tyto:Smažené volské oko by podle šéfkuchařky mělo mít bílý a pevný bílek - ani puchýřovitý, ani hnědý, zatímco žloutky by měly správně vypadat podle vašeho přání.Míchaná vejcePři přípravě míchaných vajec jsou podle AlSawwafové nejčastější chyby takové:„Přidejte malé množství vody, asi dvě čajové lžičky na jedno vejce, do vašich rozšlehaných vajec. Jak se voda odpařuje, vejce bude nafouklejší,“ říká AlSawwafová. „Mléko a smetana mohou být také přidány do rozšlehaných vajec, aby se obohatily vaše míchaná vejce. Dvě až tři minuty před tím, než jsou míchaná vejce hotová, je správná chvíle k přimíchání sýra, bylinek nebo jiných doplňků, které vám ve vejcích chutnají. Tyto přísady přidejte, když jsou vejce téměř hotová.“Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

