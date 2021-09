https://cz.sputniknews.com/20210927/times-valka-vakcin-astrazeneca-obvinila-pfizer-z-diskreditace-jejiho-pripravku-proti-covidu-19-15969359.html

Times: Válka vakcín. AstraZeneca obvinila Pfizer z diskreditace jejího přípravku proti covidu-19

Times: Válka vakcín. AstraZeneca obvinila Pfizer z diskreditace jejího přípravku proti covidu-19

Média nedávno k dispozici získala dokument, který dobře ilustruje konfrontaci dvou konkurenčních farmakologických gigantů. 27.09.2021, Sputnik Česká republika

Jde o únorový dopis právníka společnosti AstraZeneca Jeffa Potta, ve kterém kritizuje člena představenstva společnosti Pfizer Scotta Gottliba za šíření „neodůvodněných a ničivých“ údajů o účinnosti „oxfordské vakcíny“ proti koronaviru.V čase, kdy ve Velké Británii vrcholila očkovací kampaň, obvinila AstraZeneca Pfizer ze šíření dezinformací o její vakcíně proti covidu-19. Vyšlo to najevo díky dokumentům, jež dokázala získat média, píše The Sunday Times.Příčinou sporu dvou společností byl postoj doktora Scotta Gottliba, který je členem představenstva Pfizeru od roku 2019. Podle názoru zástupců AstraZenecy jsou jeho prohlášení o přípravku společnosti proti koronaviru „chybné, uvádějící do omylu, sporné a ničivé“.Dopis, který získali k dispozici novináři, byl odeslán Pfizeru 17. února. Právník AstraZenecy Jeff Pott v něm kritizuje Gottlibovy komentáře. Tvrdí, že výroky experta „byly nepotvrzené důkazy a zkreslily data výzkumů“, a rovněž „způsobily zmatek a vyvolaly nesprávný dojem, což vážně ohrozilo veřejné zdraví na celém světě“.Pottův dopis byl reakcí na rozhovor, který Gottlib poskytl CBS News 14. února. Lékař zpochybnil účinnost očkovací látky AstraZenecy, známé také jako oxfordská vakcína, proti jihoafrickému kmenu koronaviru, a dokonce učinil předpoklad, že nemusí „vůbec“ fungovat, vysvětluje list.Gottlibův komentář nebyl později potvrzen. Vakcína, kterou vyvinula AstraZeneca spolu s Oxfordskou univerzitou, je skutečně méně účinná proti kmenu beta, ale přece jen zajistí jistou ochranu, píše The Sunday Times.Zpravodajský portál Tortoise, který jako první zveřejnil Pottův dopis, podrobně líčí boj mezi společnostmi. „Neopodstatněná kritika vakcíny AZ ze strany takových lidí jako Gottlib ovlivní její schválení na celém světě, vyvolá pochybnosti a způsobí smrt lidí,“ řekl jeden ze zdrojů portálu.Včera se firmy pokusily zmenšit význam sporu. AZ prohlásila: „Naše společnosti mají dobré vztahy, naše odvětví spoléhá na samoregulaci, proto není korespondence mezi společnostmi připomínající pravidla chování něčím neobvyklým.“Společnost Pfizer zase popřela předpoklady, že se „snažila uškodit cizím vědeckým výzkumům“. V jejím úředním prohlášení se praví, že Gottlib je „zkušený vědec a zaměstnanec veřejného zdravotnictví“, který si „zachovává nezávislost ve svých veřejných projevech“, včetně jeho únorového rozhovoru pro CBS News.

