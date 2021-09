https://cz.sputniknews.com/20210927/vedci-objevili-nejstarsi-dukazy-o-vzhledu-cloveka-v-americe-15966162.html

Vědci objevili nejstarší důkazy o vzhledu člověka v Americe

Na dně starobylého jezera v národním parku White Sands v Novém Mexiku bylo nalezeno velké množství zkamenělých lidských stop, které zůstaly před 21-23 tisíci... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

věda a technologie

aljaška

kolonizace

vědci

nález

archeologové

Navzdory mnoha archeologickým studiím provedeným v minulém století není otázka doby migrace lidí do Ameriky stále zdaleka vyřešena, píší vědci v článku publikovaném v časopise Science.Nalezené otisky naznačují, že lidé obývali Severní Ameriku během posledního ledovcového maxima, nepřicházeli z Asie podél Beringie po ústupu ledovce, jak se dříve myslelo. Na místě byly také nalezeny zpracované kameny a soudě podle výsledků radiokarbonového datování jsou ještě starší než stopy.V době, kdy otisky zůstaly, se lidé mohli dostat do Severní Ameriky přes ledem pokrytou Beringii – a to je obrovské území. Brzké osídlení má však nyní nové důkazy a vědci ještě nevyřešili jeho záhadu.Jak je uvedeno na Cornellově univerzitě, nalezené stopy patří dětem a dospívajícím. Dospělí jsou méně běžní. Byly vyrobeny v měkkém bahně mělkého jezera. Objev má také kulturní moment – některé stopy vznikly jednoznačně během hry a odrážejí tak komunikaci mezi generacemi. Také, vědci našli stopy mamuta, obrovského lenochoda, vlků a ptáků.„Je to důležité místo, protože všechny stezky, které jsme tam našli, ukazují lidské interakce v krajině s vyhynulými zvířaty," řekla spoluautorka Sally Reynoldsová z Bournemouthské univerzity. Obvykle archeologové dostávají nástroje a kosti, ale je obtížnější je interpretovat. Stopy ukazují vztahy, chování a dokazují přítomnost osoby.Není to první objev, který zpochybňuje existující teorie lidského vzhledu na americkém kontinentu. Na jaře vědci našli v mexické jeskyni nepřímý důkaz přítomnosti člověka před 28-33 tisíci lety - kosti zvířat a ptáků se stopami dopadu kamenných nástrojů. Také stopy lidí jsou přítomny v biologických usazeninách ve věku 34 tisíc let. V brazilské jeskyni našli vědci známky řízeného použití ohně před více než 40 000 lety.To vše může naznačovat, že lidé přišli do Ameriky před posledním ledovcovým maximem - to je nejpravděpodobnější vysvětlení. Tato hypotéza však překrývá stávající obraz lidského osídlení na planetě, podle kterého lidé opustili Afriku a migrovali na kontinenty po desítky tisíc let, kolonizovali Sibiř před 25-45 tisíci lety a pronikli na Aljašku před 22 tisíci lety.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ToMašek tipuju na na afrického negra... samici... lesbickou... xD 0

Červenáček Amerika má historicky nejsilnější tradici imigrace. Právě nyní se různými imigranty nechává zaplavit. 🐸🐸🐸🐸 0

aljaška

aljaška, kolonizace, vědci, nález, archeologové