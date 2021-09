https://cz.sputniknews.com/20210927/vedci-upozornili-na-vyrazny-pokles-prumerne-delky-zivota-v-dusledku-covidu-19-15973286.html

Vědci upozornili na výrazný pokles průměrné délky života v důsledku covidu-19

Vědci upozornili na výrazný pokles průměrné délky života v důsledku covidu-19

Pandemie covidu-19 vedla k nejvýraznějšímu snížení průměrné délky života v nejrozvinutějších zemích od druhé světové války, uvádí studie vědců z Oxfordské... 27.09.2021, Sputnik Česká republika

Výzkum byl prováděn ve 29 zemích, včetně většiny Evropy, USA a Chile.Podle vědců koronavirus způsobil výrazné zkrácení průměrné délky života, zejména kvůli vysoké úmrtnosti ve starších věkových skupinách.Podle vědců se ve Spojených státech průměrná délka života mužů snížila o 2,2 roku, v Litvě o 1,7.Vyšetřování původu koronaviruThe Wall Street Journal již dříve informoval, že Světová zdravotnická organizace plánuje znovu zahájit vyšetřování původu viru, který způsobil pandemii covidu-19.Jak uvedli její zástupci, na řešení tohoto problému nezbývá mnoho času. WHO sestaví tým 20 lidí, jehož členy budou odborníci na biologickou ochranu a laboratorní bezpečnost a odborníci na choroby zvířat.Předchozí mezinárodní skupina vědců pracovala v ČLR od ledna do února. Navštívili Wuchanský institut virologie, a to včetně laboratoře BSL-4, která byla spojena se zvěstmi o úniku viru, nemocnici, trh s mořskými plody Chua-nan a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí.Podle závěrečné zprávy byl SARS-CoV-2 s největší pravděpodobností přenesen z netopýrů přes jiné zvíře na člověka: podobné patogeny byly nalezeny u luskounů, což svědčí o mezidruhovém přenosu. Nicméně předseda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval k dalšímu prozkoumání verze úniku z laboratoře, protože odborníci nenašli zdroj viru.Začátkem srpna zveřejnili republikáni ze Sněmovny reprezentantů USA zprávu, ve které dospěli k závěru, že virus pochází z laboratoře ve Wu-chanu. Přitom vycházeli z údajů z veřejných zdrojů a nepřímých důkazů.Experti z Čínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) naopak předpokládají, že koronavirus mohl být do Wu-chanu přivezen na balíčcích mražených potravin. Stejnou hypotézu vyslovili členové pracovní skupiny WHO, ale nepovažovali ji za prioritní.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

