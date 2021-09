https://cz.sputniknews.com/20210927/who-obnovi-vysetrovani-puvodu-koronaviru-15967769.html

WHO obnoví vyšetřování původu koronaviru

WHO obnoví vyšetřování původu koronaviru

Světová zdravotnická organizace plánuje znovu vyšetřit původ viru, který je příčinou pandemie covidu-19. Píše o tom The Wall Street Journal. 27.09.2021, Sputnik Česká republika

Zástupci organizace poznamenali, že na vyřešení tohoto úkolu moc času nezbývá. WHO sestaví tým z 20 lidí, odborníků na biologickou ochranu a laboratorní bezpečnost a také expertů na nemoci zvířat.Předcházející mezinárodní tým vědců pracoval v Číně v lednu a únoru. Navštívili wuchanský virologický ústav, včetně laboratoře BSL-4, o které se mluvilo v souvislosti s únikem viru, nemocnici, trh s mořskými plody Huanang a také středisko pro kontrolu a prevenci nemocí.Podle závěrečné zprávy přešel SARS-CoV-2 pravděpodobně na lidi z netopýrů přes jiného živočicha, podobné patogeny byly objeveny u luskounů, což svědčí o mezidruhovém přenosu. Hlava WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus však vyzval k dalšímu vyšetřování verze laboratorního úniku, poněvadž odborníci neobjevili zdroj viru.Na začátku srpna zveřejnili republikáni ze Sněmovny reprezentantů amerického parlamentu zprávu, ve které dospěli k závěru, že virus vznikl ve wuchanské laboratoři. Vycházeli přitom z údajů z veřejných zdrojů a nepřímých důkazů.Experti z čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) učinili zase předpoklad, že koronavirus mohl být přivezen do Wu-chanu na balení mražených potravin. Stejnou hypotézu navrhli členové pracovní skupiny WHO, ale nepokládali ji za prioritní.

