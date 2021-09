Živě: Na programu má vláda rozpočet a rozvolnění pro školy. K čemu ministři dospěli?

Vláda by měla v pondělí projednat další rozvolnění protikoronavirových opatření pro školy nebo návrhem na zavedení krizového ošetřovného pro případ lokálního uzavírání škol kvůli epidemii. Další rozvolnění opatření, která vláda přijala kvůli šíření covidu-19, by se měla týkat zejména žáků a studentů, kteří by se nejspíš nově nemuseli kvůli školám v přírodě, návštěvě zoo, zájmových kroužků či divadla prokazovat bezinfekčností, pokud budou z jedné třídy nebo z neměnného kolektivu. Uvedl to o víkendu server Seznam Zprávy.