„Důvod je velmi jednoduchý - prostor na JE Belene nesplňuje podmínky po Fukušimě,“ řekl bývalý ministr.Bulharský novinář Velizar Enčev, moderátor televizního kanálu Bulharská svobodná televize, byl politikovým komentářem pobouřen. Podle jeho slov je naivní předpokládat, že reaktory určené pro Belene budou skutečně předány k dokončení Kozloduje.Vyjádřil názor, že Vasilev a jeho kolega Kiril Petkov (exministr hospodářství), kteří zcela nedávno opustili své funkce a oznámili účast v parlamentních volbách, jsou „americkým duetem“. Politiky označil za „radikální odpůrce“ bulharského jaderného energetického průmyslu.„Tito harvardští kádři (oba ministři říkali, že mají harvardské vzdělání – pozn.) mají následující poslání - odstranit ruské reaktory z Belene a prodat je jako staré železo. Z vůle Velkého bratra,“ napsal novinář na svém Facebooku.Výstavba jaderné elektrárny v Belene v Bulharsku byla zahájena v roce 1987 a od té doby byla několikrát zmrazována a oživována. Naposledy byla realizace projektu prohlášena za nerentabilní a pozastavena v roce 2012 - po návštěvě Hillary Clintonové, tehdejší ministryně zahraničí USA. V roce 2017 obdrželo Bulharsko reaktory již vyrobené pro Belene a od té doby jsou tam skladovány. V roce 2018 byl projekt rozhodnutím Národního shromáždění Bulharské republiky obnoven. V lednu 2021 začali expremiér Bojko Borisov a exministryně energetiky Temenužka Petková hovořit o možnosti, že reaktory pro Belene nebudou použity v samotné JE, ale pro energetické bloky v jiné JE - Kozloduj – na radu jejich amerických kolegů. Toto rozhodnutí zkritizoval i bývalý ministr energetiky Rumen Ovčarov - podle jeho názoru to, co se děje, znamená, že se Spojené státy snaží realizovat své zájmy v jaderné energetice.Připomínáme, že neexistuje žádné oficiální rozhodnutí o osudu Belene, vláda bude muset připravit rozhodnutí, které bude následně posouzeno parlamentem.

Plynovodu z Ruska přes Černé moře do Bulharska se také na žádost "dobrodinců" zřekli a potom se mlátili do hlavy a platí a platí.

No, spoléhat se na doporučení "dobrodinců" z USA, kteří dnes nemají ani na údržbu vlastních JE doma - cesta do pekla. Je to o tom, že tak jak přebíráme i my americký vzdělávací systém, tak na některých, i našich, školách začíná být fyzika a matematika "sprostý výraz" - takže vědomosti o jaderné energetice v USA dneska nemají Američani - ale přistěhovalci z Evropy a Číny. A amík jen drží hubu a tiše šoupe nohama - ani o tu běžnou údržbu JE v USA se už dneska skoro nemá kdo postarat.....

