Ceny plynu po zahájení dražeb na evropském trhu futures poprvé v historii překonaly 1000 dolarů za jeden tisíc kubíků. Vyplývá to z informací ICE Futures... 28.09.2021

Cena paliva v Evropě se zvýšila v posledních týdnech téměř dvojnásobně – 1. září se prodával plyn na úrovni 614 dolarů za jeden tisíc kubíků. Analytici se domnívají, že je to spojeno s obavami z eventuálního nedostatku plynu kvůli malému naplnění evropských plynojemů. Kromě toho je zvýšená poptávka vyvolána obnovením ekonomiky a povětrnostními faktory a také konkurencí o LNG s Asií a omezenými dodávkami od největšího evropského dodavatele Gazpromu.Média dříve uvedla země, které vydělávají na růstu cen plynu v Evropě.Agentura Reuters oznámila, že zvýšení cen plynu v Evropě přináší znatelné zisky nejen Rusku, ale i Norsku.Je známo, že Gazprom a norská energetická společnost Equinor zabezpečují nyní asi 60 % potřeby EU v plynu. S ohledem na to, že se v poslední době zvýšila jeho cena o 300 %, odborníci připouštějí, že se jejich dodatečný zisk zvýšil za vzniklé situace o miliardy dolarů.„Nikdy jsme nebyli tak vystaveni vlivu spotových cen plynu jako nyní. K prudkému růstu cen došlo v nejvhodnějším okamžiku pro Equinor,“ podotkl hlavní ekonom společnosti Erik Waerness.Podle názoru autorů příspěvku se může Equinor ocitnout ve výhodnějším postavení než ruský koncern. Více než polovinu plynu budou Norové prodávat spotovým klientům, přičemž 70 % tohoto objemu za ceny o den dopředu. Zatímco Gazprom prodává 56 % plynu za cenu o den nebo měsíc dopředu a dalších 31 % za ceny příštího čtvrtletí, sezóny nebo roku. Představitelé ruského koncernu tvrdí, že na spotový trh připadá asi jedna čtvrtina dodávek do Evropy.

Toudy Treba sa poďakovať za tuto situáciu EK aj EP a samozrejme všetkým národným vládam, ktoré tak ochotne pristúpili na štvavú a konfrontačnu politiku USA, plnú nezmyselnych a debilnych sankcii. Nech žije EU . 65

Mir Co to jsou za "analytici"? Proč neukáží na pravého viníka? A to jsou SANKCE a různé obstrukce proti výstavbě NS2. Rozdíl v cenách by měli platit ti, kteří zapříčinili nedostatek a všichni analytici, kteří nedostatek plynu "okecávají" vlivy uvedenými v článku. 6

