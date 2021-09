https://cz.sputniknews.com/20210928/cesko-ceka-obdobi-nestability-muze-prijit-po-volbach-15983070.html

Česko čeká období nestability? Může přijít po volbách

Česko čeká období nestability? Může přijít po volbách

Příští týden nastane chaos. To není provolání šíleného proroka. To je obava se zcela reálným základem. Po volbách do Poslanecké sněmovny čeká Českou republiku...

Babišova vláda to má za pár. Hodnocení tohoto kabinetu nechme na jindy. Je tu mnohem zajímavější záležitost: co bude po volbách? Nedělní průzkum společnosti Kantar CZ pro Českou televizi vykreslil nepříliš zářnou budoucnost.O co jde? Hnutí ANO se v zářijovém volebním modelu agentury Kantar CZ opět umístilo na prvním místě, zmenšil se ale jeho odstup od koalic Spolu a Piráti a STAN na druhém a třetím místě. Potud je situace normální, jak ji známe posledních pár měsíců. Ale!Na základě naměřených stranických preferencí v průběhu posledních dvou měření provedla agentura Kantar CZ modelování počtu mandátů, které by strany, hnutí a koalice získaly, pokud by se sněmovní volby konaly v době sběru dat. Přepočet již zohledňuje novelu volebního zákona, tedy je proveden tak, jako se bude postupovat po sečtení hlasů v říjnových volbách.Hnutí ANO by svůj zisk překlopilo do šestašedesáti mandátů, koalice Spolu by získala čtyřiapadesát, Piráti a STAN osmačtyřicet, dále SPD čtyřiadvacet a KSČM osm mandátů. Ze současných parlamentních stran má nejnižší pravděpodobnost vstupu do sněmovny ČSSD, které model nepřisoudil žádný mandát.Když to složíme hezky dohromady, tak nám to podle Kantaru vyjde, že hnutí ANO Andreje Babiše nemá žádnou šanci vytvořit většinovou vládu. Ani v těch nejdivočejších představách neexistuje varianta kabinetu ANO, SPD a KSČM s tichou podporou, no dejme tomu, ODS.Místo toho do sebe zapadá koalice lepšolidí. Když se spojí do velké koalice souručenství ODS, TOP 09 a lidovců plus souručenství Pirátů a STAN tak dohromady dají těsnou většinu 102 hlasů. Je tu háček. Pan prezident Miloš Zeman pravidelně opakuje, že k sestavení vlády povolá předsedu strany, která obdržela ve volbách nejvíc hlasů, nikoli koalici stran.Pokud předpověď Kantaru vyjde a dojde k situaci, kterou jsme popsali, Českou republiku čeká období politické nestability. Bude to současně období povolebního handrkování, slibů, nadbíhání a možná i přeběhlíků.Vyloučit ani nejde to, že pan prezident Zeman nechá několik měsíců vládnout současný Babišův kabinet v demisi. Anebo pan prezident Zeman to rozsekne a dá Sněmovně úřednickou vládu, která bude vládnout třeba do předčasných voleb, které rozdají karty jinak.Na období politické nestability před námi se Sputnik zeptal známého politologa Tomáše Doležala.„V žádném případě není o příští vládě rozhodnuto. Jednak se volební výsledek od průzkumu Kantar CZ může ještě lišit, byť nikterak dramaticky, ale při velmi těsném odhadovaném rozdílu mezi ziskem poslaneckých mandátů koalic Spolu a Piráti/STAN na jedné straně a blokem tvořeným hnutími ANO a SPD a KSČM na straně druhé stačí jen velmi mírný posun k tomu, aby tyto poměry byly opačné, než předvídá Kantar. Tedy v tom smyslu, že jím predikovaná většina koalic Spolu a Piráti/STAN ve Sněmovně (102 odhadovaných křesel) je velmi těsná, než bychom ji dnes mohli považovat za nezvratný fakt.Situaci navíc může významně změnit skutečnost, kdyby se do Sněmovny dostal ještě další subjekt kromě těch pěti předvídaných Kantarem. Tedy například ČSSD, Přísaha nebo aliance Trikolóra-Svobodní-Soukromníci. V takové konstelaci by koalice Spolu a Piráti/STAN většinou ve Sněmovně zcela jistě nedisponovali, k sestavení vlády s většinovou podporou nebo tolerancí by pak potřebovali ještě minimálně jednoho dalšího partnera.Ale hlavně, průzkum Kantaru, i všechny obdobné průzkumy, při odhadu rozložení mandátů mezi budoucí sněmovní subjekty vycházejí pouze z celostátní projekce odhadovaných výsledků volebního hlasování. Přičemž k tomu, aby byl takový odhad relevantní, musela by příslušná agentura vycházet čistě z odhadů výsledků v jednotlivých čtrnácti volebních krajích. Protože přesně tak funguje náš volební systém, ve kterém je složení Sněmovny výsledkem čtrnácti oddělených voleb v jednotlivých krajích. A tam se mohou v některých případech poměry a výsledky dost dramaticky lišit. A tak o konečném složení Sněmovny – a podobách možných vládních většin – víc než cokoli jiného - rozhodnou výsledky voleb ve čtyřech největších krajích: v Praze. Ve Středočeském kraji, v Jihomoravském kraji a v Moravskoslezském kraji, kde se dohromady rozděluje polovina všech poslaneckých mandátů," míní expert.Nečeká tak Česko politický pat? Babiš novou vládu nesestaví a pan prezident Bartoše nebo P. Fialu nepověří sestavením vlády. Bude úřednická vláda?„Nikoli nutně. Dva pokusy, kdy premiéra jmenuje prezident, vytvářejí dost, nejen časového prostoru pro vytvoření vlády s důvěrou ve Sněmovně. Nejrůznějších kombinací může existovat mnoho, včetně podvariant, kdy nějaký politický subjekt nevysloví vládě důvěru přímo, ale umožní její vznik absencí při příslušném hlasování. A nelze vyloučit ani situaci, kdy určitý politický subjekt nebude v okamžiku hlasování o vyslovení důvěry vládě postupovat jednotně.A pak je tu ještě třetí pokus, kdy je prezident při jmenování premiéra limitován a vázán návrhem předsedy nově zvolené Sněmovny. Což je jakási poslední pojistka pro případ, kdy v dolní parlamentní komoře existuje jasná a kompaktní většina, kterou nebylo možné přetavit ve vládu s důvěrou Sněmovny v prvních dvou „prezidentských“ pokusech o její sestavení.Navíc termín „úřednická vláda“ je pouze mediální zkratkou, nikoli ústavní kategorií. Naše ústava a náš politický systém znají pouze vládu s důvěrou Sněmovny anebo bez ní. Nic mezi tím, nic vedle toho. To znamená, že i kdyby vznikla nakrásně nějaká „vláda odborníků“, které by nedominovali straničtí nominanti, stejně by musela, měla-li by ambici fungovat delší dobu, než třeba do předčasných voleb, disponovat důvěrou Sněmovny. Tedy na základě dohody některých politických stran, které by poslaneckou většinu pro důvěru takové vládě daly dohromady," říká pan Doležal.Neřítí se Česko do éry nejistoty? Kdo toho využije?„Zcela jistě bude hrát důležitou, ne-li klíčovou, roli prezident Zeman. A současně by situace případné nejistoty, zejména dlouhotrvající, mohla využít vnitrostranická opozice v některých politických stranách k výměně vedení a změně politického kursu, včetně např. postoje příslušné strany (stran) k případné vládní koalici (spolupráci) s hnutím ANO.Současně je docela možné, že zde žádná dlouhá nejistota panovat nebude a že Andrej Babiš složí vládu s důvěrou Sněmovny hned na první pokus," říká politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Roland Eichhorn Ne volím Ano, ale strany které se musí spojit v koalici aby prošli nemají tam co dělat.Nebo nás zaprodání hned po volbách. 0

