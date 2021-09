https://cz.sputniknews.com/20210928/femme-fatale-iva-kubelkova-opet-zazarila-jako-moderatorka-a-lide-z-ni-nemohli-spustit-oci-15986825.html

„Femme fatale.“ Iva Kubelková opět zazářila jako moderátorka a lidé z ní nemohli spustit oči

Modelka a moderátorka Iva Kubelková je už od loňského října posilou pořadu Showtime. I ona se totiž zařadila mezi moderátorky a diváci se tak mohou na... 28.09.2021, Sputnik Česká republika

Nádherné šaty, luxusní účes a dokonalý make up. Přesně tak mohou diváci Ivu vídat na obrazovkách. Když ale Kubelková moderovala pořad naposledy, fanouškům se svěřila, že měla trápení. Nicméně, vzhledem k tomu, že je opravdu profesionál každým coulem, nikdo nic nepoznal.Lidé byli upřímně překvapeni tím, že se Iva necítila během vysílání dobře, protože to na ní opravdu nebylo znát.Podobný názor měli i další: „Ivy, tak vůbec to nešlo poznat, nejlepší a nejpříjemnější moderátorka, modelka a hlavně přirozená žena.“Někteří jí pak radili, aby byla hlavně v teple, pokud ji trápí záda: „Krásná a milá jako už navždycky. A zádíčka do teplíčka, Ivo.“Kubelková si však přečetla i nespočet lichotek. Fanoušci jí vzkazovali, že jí to zkrátka sekne a někteří dokonce mluvili o tom, že je ta „nejkrásnější žena světa“.Někteří pánové navíc neváhali a snažili se využít příležitost. Ivě totiž nabízeli své ruce!Iva KubelkováIva Kubelková se narodila v Písku. Na začátku své kariéry se tato krásná Češka věnovala fotomodelingu a módním přehlídkám, poté se však rozhodla, že zkusí kariéru v televizi. Iva je nejen jednou z nejpopulárnějších českých moderátorek, ale také majitelkou kosmetického salónu v Praze. Kromě toho má dvě dcery.Hned po soutěži Miss chodila několik let s hokejistou Jaromírem Jágrem. Po rozchodu s ním randila s automobilovým závodníkem Martinem Kolocem. V současnosti je partnerem a otcem jejích dvou dcer Natálky a Karolínky podnikatel Ladislav Doležal, který je starší o téměř 20 let.

Zprávy

