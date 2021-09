Google čelí větší regulaci v oblasti reklamy kvůli zprávě, která odhalila, že dominuje v oboru

https://cz.sputniknews.com/20210928/google-celi-vetsi-regulaci-v-oblasti-reklamy-kvuli-zprave-ktera-odhalila-ze-dominuje-v-oboru-15991781.html

V roce 2020 vstoupilo více než 90 % reklam na trh prostřednictvím alespoň jedné služby Google, uvádí australská vládní komise pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů (ACCC), která v operacích významného technologického giganta identifikovala závažná porušení spravedlivé hospodářské soutěže. Ukázalo se také, že společnost využívá své pozice k tomu, aby upřednostňovala své vlastní služby a chránila je před konkurencí. To zahrnuje videoserver YouTube Google, kde reklamy obvykle nelze přeskakovat.Regulátor navíc uvádí, že společnost Google, kterou vlastní společnost Alphabet Inc, těžila z obrovského množství australských osobních údajů o používání internetu díky svému vyhledávači, mapovací službě a službě streamování videí na YouTube.„Google ... postupem času omezil konkurenci a posílil své dominantní postavení,“ píše se ve zprávě.Stejně tak se ve zprávě uvádí, že regulátor hodlá získat zvláštní pravomoc k řešení nerovnováhy v přístupu inzerentů k údajům spotřebitelů. Pro vyřešení problémů trhu s reklamními technologiemi se regulátor obrátil na orgány země s doporučením „vytvořit pravidla pro regulaci střetu zájmů a zajistit spravedlivou soutěž mezi dodavateli reklamních technologií“. Očekává se, že komise v září 2022 představí zásady pro tvorbu těchto pravidel a právní rámec pro jejich aplikaci.Google tvrdí, že jeho reklamní činnost podporuje více než 15 000 australských pracovních míst. Kalifornský technologický gigant říká, že také přispívá 2,45 miliardami dolarů na místní ekonomiku. Zpráva ACCC ale tvrdí, že reklamní monopol Google ohrožuje žurnalistiku. V mnoha případech nemají vydavatelé a další inzerenti žádnou praktickou možnost, než využít inzertní služby společnosti Google. Google může také využívat vlastní data z webových stránek k lepšímu zobrazování reklam, což konkurence neumí.Zpráva doporučuje nové zákony, které by se mohly zaměřovat na společnosti jako Google na základě jejich „tržní síly“.„Evropané a Velká Británie v současné době vedou konzultace o takových zákonech,“ řekl agentuře Reuters Rod Sims, předseda australského spotřebitelského regulátoru.Google také čelí právním předpisům v USA, kde ministerstvo spravedlnosti připravuje žalobu, jež obviňuje společnost Google, že vytvořila monopol na reklamu.Začátkem tohoto roku společnost Google pohrozila, že odstraní svůj vyhledávač z Austrálie. Reagovala tak na plány australských úřadů, které chtějí přijmout zákon, jenž americké společnosti nevyhovuje. Společnost Google nakonec podepsala dohody s řadou vydavatelů zpráv a nakonec odmítla zakázat vyhledávání v Austrálii.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

