Káží vodu, pijí víno? Piráti nelegálně obsazují reklamní plochy vedle Babiše

Káží vodu, pijí víno? Piráti nelegálně obsazují reklamní plochy vedle Babiše

Předvolební boj v kampaních eskaluje. Tentokrát se jistý střet odehrál mezihnutím ANO a Českou pirátskou stranou. Důvodem se staly reklamní plochy, které... 28.09.2021

Vše nasvědčuje tomu, že horká fáze kampaní před volbami eskaluje. Důkazem je již zmiňovaný „střet billboardů“. Pirátům se totiž zřejmě nelíbilo, co hlásá hnutí ANO na svých předvolebních poutačích, a tak se vložili do hry, i když tak trochu nelegálně.Billboard hnutí ANO hlásal: „Budeme nás bránit před Pirátostánem až do roztrhání těla.“ Piráti se však rozhodli, že ho trochu vylepší.Celou věc pak Česká pirátská strana objasnila na svém účtu na sociální síti.V další části svého příspěvku pak nezapomněli poukázat na to, že za reklamní plochu patřičně zaplatili: „Majiteli plochy jsme samozřejmě poslali odpovídající částku za pronájem. Stojí nám to za to. Pravda se totiž nedá přepočítávat na prachy.“V komentářích pak ze strany Pirátů ještě zaznělo: „Nelžeme. Nekrademe. A nebojíme se použít náš program, abychom zastavili zadlužování, korupci a rozdělování společnosti. Vítejte v Pirátostanu.“Nicméně, této kuriozitky si všiml lídr Hnutí ANO v Praze Patrik Nacher. Toho zaujalo zejména to, že Piráti „káží vodu a sami pijí víno“.Ke svému statusu pak připojil nedávný příspěvek předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka, který se v něm rozčiloval kvůli krokům Trikolóry. Hnutí totiž tehdy zatarasilo chodník na náměstí Jiřího z Poděbrad vlastní reklamou, což se mu nelíbilo.Vypadá to tedy, že Piráti sami kritizují ostatní za to, co sami také dělají. A pokud jde o pirátský reklamní banner, nutno zmínit, že byl nakonec odstraněn.Připomeňme, že se ale nejedná o jediný střet mezi těmito stranami. Již dříve totiž mezi nimi probíhaly různé slovní přestřelky.

Masuntka Šílená² Zrovna jsem četla pod štítkem: 'Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021".. jak se má správně volit, aby vyhrály ty volební preference a volební výzkumy. Letos kandiduje 22 politických stran, a tak jsem celý měsíc pročítala jejich volební programy, abych volila tu správnou stranu.. Nejvíce se mi libila strana ANO, protože Babiš je sexy a strana ANO píše, "že bude líp". Když bude líp, tak si koupím nové boty a čepici na zimu, když mi zase vypnou proud a topení. 🇨🇿👎👎 0

