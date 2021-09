https://cz.sputniknews.com/20210928/madarsko-si-predvolalo-ukrajinskeho-velvyslance-kvuli-sporu-o-dohode-budapesti-s-gazpromem-15982730.html

Maďarsko si předvolalo ukrajinského velvyslance kvůli sporu o dohodě Budapešti s Gazpromem

Velvyslanec Ukrajiny byl předvolán na Ministerstvo zahraničí Maďarska v souvislosti s opatřeními Kyjeva vůči dohodě, kterou uzavřela Budapešť s ruskou... 28.09.2021, Sputnik Česká republika

„Opatření ukrajinské vlády zaměřená proti této dohodě prostřednictvím Evropské komise jsou nanejvýš pobouřlivá,“ uvádí se v textu. „Ukrajina nemá žádný vztah k tomu, s kým se domlouváme,“ podotýká se v něm. Szijjártó zdůraznil, že Budapešť bere podobné kroky Kyjeva jako „porušení svrchovanosti (Maďarska) a poškození zájmů jeho národní bezpečnosti“.Ukrajinské ministerstvo zahraničí dříve prohlásilo, že Kyjev je zklamán rozhodnutím Maďarska podepsat novou dlouhodobou smlouvu s Gazpromem o dodávkách plynu mimo území Ukrajiny, a je toho názoru, že to poškozuje dvoustranné ukrajinsko-maďarské vztahy. Kyjev se obrátil na Evropskou komisi kvůli dohodě Maďarska s RF o dodávkách plynu mimo Ukrajinu. Šéf operační společnosti plynovodního systému Ukrajiny Serhij Makohon později řekl, že Kyjev očekává značné snížení nebo úplné zastavení tranzitu plynu do Maďarska přes Ukrajinu.„Gazprom a Maďarsko zkoordinovaly dodávky plynu až do konce roku 2036… Ceremoniál podepsání smlouvy se konal v Budapešti, byli přítomni místopředsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti Gazprom Export Jelena Burmistrovová a ministr zahraničních věcí a zahraničně hospodářských styků Maďarska Péter Szijjártó,“ oznámila agentura.Dohoda nabude platnosti 1. října. Smlouva předpokládá možnost změny podmínek za 10 let.30. srpna Szijjártó oznámil, že ceny plynu budou „mnohem výhodnější“ než cena paliva v rámci předchozí smlouvy, která byla podepsána v roce 1995. V rámci nové dohody bude Gazprom dodávat do Maďarska 4,5 miliard kubíků zemního plynu ročně po dvou trasách: 3,5 miliardy kubíků přes Srbsko a 1 miliardu kubíků přes Rakousko, podotkl dříve šéf maďarského zahraničněpolitického rezortu.Hlavním importérem ruského plynu do Maďarska je společnost Panrusgaz. V roce 1996 podepsala dvě dlouhodobé smlouvy do roku 2015 o dodávkách plynu se společností Gazprom Export. Později byly dohody prodlouženy do konce roku 2021. V rámci těchto dohod se dodává plyn přes ukrajinské Berehove nebo přes rakouský Baumgarten. Od října roku 2018 realizuje Gazprom Export dodávky plynu do Maďarska prostřednictvím dceřiné společnosti WIEE Hungary podle krátkodobých dohod. Také v roce 2019 byly uzavřeny krátkodobé smlouvy se společností MET International. V roce 2020 importovalo Maďarsko 8,6 miliardy kubíků ruského plynu. O rok dříve činil tento ukazatel 11,26 miliardy.

Mir To jen UK závidí Maďarsku, že přes zimu budou mít teplo, když sami budou za podporu sankční politiky vůči NS2 "klepat kosu." Nemyslíš, zaplatíš. 12

m513 Ukrajinci si myslia že celý svet sa bude točiť okolo nich a v ich réžií. 8

