Na Ukrajině sdělili, jaká hrozba je horší než Nord Stream 2

Plynovod Turecký proud představuje pro ukrajinskou ekonomiku větší hrozbu než Nord Stream 2, řekl v pořadu televizního kanálu Ukrajina 24 bývalý guvernér... 28.09.2021, Sputnik Česká republika

Připomněl, že Ukrajina kupuje reverzní plyn ze Slovenska, ačkoli to „nemá žádný vrt, neprodukuje ani jeden metr krychlový“.Turecký proud - proč jsme mlčeli, že je to pro nás ekonomicky mnohem horší než Nord Stream 2?“ – ptá se Moskal.Bývalý guvernér poznamenal, že Turkish Stream bude přepravovat plyn do Maďarska, Bulharska a Srbska.Gazprom a Maďarsko podepsaly smlouvu o dodávkách plynu do konce roku 2036. Palivo bude procházet Tureckým proudem obcházejícím Ukrajinu: Budapešť bude dostávat 3,5 miliardy metrů krychlových přes Srbsko a další miliardu přes Rakousko. Dohoda vstoupí v platnost 1. října.Turecký proud vede po dně Černého moře a skládá se ze dvou linek o kapacitě 15,75 miliardy metrů krychlových. První linka je určena k dodávkám do Turecka, druhá - do zemí jižní a jihovýchodní Evropy.Nord Stream 2 je plynovod z Ruska do Německa s kapacitou 55 miliard metrů krychlových ročně. Jeho výstavba byla dokončena začátkem září, v blízké budoucnosti se plánuje jeho uvedení do provozu. Objem dodávek letos může činit 5,6 miliardy metrů krychlových.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

