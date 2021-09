NAKA našla u královny slovenského internetu 9 kg pervitinu a laboratoř na pěstování marihuany!

https://cz.sputniknews.com/20210928/naka-nasla-u-kralovny-slovenskeho-internetu-9-kg-pervitinu-a-laborator-na-pestovani-marihuany--15982873.html

V rámci protidrogové operace v pondělí zasahovali příslušníci slovenské Národní kriminální agentury (NAKA) na více místech západního Slovenska, respektive v Bratislavském, Trnavském a Trenčínském kraji. Celkem bylo zadrženo celkem 15 osob. Mezi nimi jsou například také známý podnikatel Miroslav Farkaš z Hlohovce a bývalý reprezentant v judu Tibor G., který by podle policie měl být šéfem této organizované skupiny.V časných ranních hodinách si policisté posvítili i na královnu slovenského internetu Zuzanu Strausz Plačkovou a jejího manžela Reného. Následovalo prohledávání několika nemovitostí a vozidel, které manželé vlastní. Po prohlédnutí jejich nového rodinného domu v Miloslavove, kam policisté přivezli i speciálně vycvičeného psa, bylo nalezeno devět kilogramů pervitinu a laboratoř na pěstování marihuany. Plačkovou a jejího manžela naložili do auta a stejně jako všechny ostatní zadržené převezli do Trenčína, kde je budou v nejbližších hodinách vyslýchat. Po výslechu se vyšetřovatelé rozhodnou, zda vznesou obvinění nebo ne.Pokud ne, zadržené pustí na svobodu, ale pravděpodobně se stále budou nacházet v pozici podezřelých a vyšetřování proti nim bude pokračovat.Pokud zadržené obviní, i v takovém případě mohou být dále vyšetřováni na svobodě nebo mohou vyšetřovatelé podat návrh na vazbu, jenže toto musí stihnout do 48 hodin, tedy do středečního rána.V případě, že půjde o zvlášť závažný zločin, což se při organizované skupině může stát, soud bude mít na rozhodnutí 72 hodin.Zuzana PlačkováZuzana Plačková, jedna z hvězd kontroverzní soutěže Hotel Paradise, se proslavila zejména svými obrovskými silikonovými implantáty a dalšími vylepšeními. Je modelka a playmate a pochází z Čadce na Slovensku. V současné době je blogerkou, podnikatelkou a živí ji i její účet na Instagramu, kde ji sleduje přes 750 tisíc lidí. Je označovaná také jako „slovenská Paris Hilton“.Dne 20. června 2021 oslavila tato slovenská kráska své 30. narozeniny. Žije luxusní život, který na sociální síti obdivují její příznivci. S těmi se dělí o své nákupy, zážitky z dovolené a svého soukromí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

