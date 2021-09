https://cz.sputniknews.com/20210928/naucte-se-prevracet-smazene-toasty-jako-profesional-s-timto-jednoduchym-trikem-z-tiktoku-15978585.html

Naučte se převracet smažené toasty jako profesionál s tímto jednoduchým trikem z TikToku

Žena jménem Donna sdílela na Tiktoku video poté, co jí tuto myšlenku vnukl její manžel. Tento jednoduchý trik okamžitě ohromil uživatele internetu a mnozí... 28.09.2021, Sputnik Česká republika

Video ukazuje, jak Donna připravuje sendvič se sýrem na pánvi. Když jej chce otočit, šikovně s ním manipuluje. Nejprve jej položí na obracečku a poté otočí pánev a přenese váhu na kuchyňskou pomůcku. Poté dotyčná zvedla pánev pryč ze sendviče, který umístila na obracečku, a poté jej vložila zpět do pánve, aby osmažila i druhou stranu.Svůj klip na TikToku Donna uvedla následujícími titulky: „Můj manžel byl nadšený, říkal, že se musí udělat jedno z těch videí jako ‚ Bylo mi dnes let, když...‘ a ukázat všem, jak překlápím sendviče se smaženým sýrem.“Video se brzy stalo virálním a nyní má přes čtyři miliony zhlédnutí, 434 000 lajků a přes 8 000 komentářů.Jeden uživatel řekl: „Takhle se převrací?“Další dodal: „Takto Američané dělají sýrový toast?“„Skvělý nápad,“ napsal třetí uživatel. „Ale co všechny ty drobky, které ničí celý sporák?“Čtvrtý uživatel pak jednoduše napsal: „Úplná změna pravidel hry.“Jak otočit palačinky ve vzduchu: Tajemství zázračné techniky odhaleno!Profesionální kuchaři dokáží velmi snadno převrátit dozlatova opečené palačinky bez použití obracečky. Jak? Velmi hbitým a propracovaným pohybem totiž obmění opečenou stranu ve vzduchu.Mnoho hospodyněk sní o tom, že se naučí házet palačinky do vzduchu. To se však na první pohled zdá jako nelehký úkol. Nezoufejte. Můžete se totiž naučit „žonglovat“. Než budete na webu hledat videa, která vám prozradí, jak správně překlopit palačinky ve vzduchu, musíte si koupit vhodnou pánev. Palačinkové kulinářské dílo by se totiž mělo snadno odlepit z jeho povrchu. Nádobí proto musí mít nepřilnavý povlak. Můžete také použít pánev z pražené litiny.Neměli byste se pokoušet vyhodit prvních pár palačinek do vzduchu. Je lepší je obrátit obvyklou a pohodlnou metodou - pomocí špachtle. Teprve když se upraví proces pečení - doba pražení na každé straně se stabilizuje, pánev se rovnoměrně zahřeje - pak můžete palačinky hodit.Tajemství spočívá v tom, že nemusíte házet pánví, ale můžete jí jen pohybovat tam a zpět.V počáteční fázi nemusíte palačinku házet příliš vysoko. Čím blíže je k pánvi, tím snáze ji chytíte. Je snadné zkontrolovat připravenost k hodu: pokud se palačinka snadno klouže po dně pánve, můžete s ní bezpečně „žonglovat“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

