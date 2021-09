https://cz.sputniknews.com/20210928/navalnyj-byl-obvinen-z-vytvoreni-extremisticke-skupiny-vysetrovaci-vybor-rf-zahajil-trestni-rizeni-15989964.html

Navalnyj byl obviněn z vytvoření extremistické skupiny. Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní řízení

Navalnyj byl obviněn z vytvoření extremistické skupiny. Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní řízení

Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil trestní řízení ve věci vytvoření a řízení extremistické skupiny vůči ruskému opozičníkovi Alexeji Navalnému. Kromě... 28.09.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že se jedná o obvinění na základě článku č. 282.1 Trestního zákoníku Ruské federace. Dalšími obviněnými z vytvoření a řízení extremistické skupiny jsou Leonid Volkov a Ivan Ždanov. Podle oficiálních informací byli někteří další spolupracovníci Navalného obviněni z účasti v extremistické skupině, mezi nimi jsou Ljubov Sobolová, Georgij Alburov, Ruslan Šavěddinov, Vjačeslav Gimadi, Pavel Zelenskyj a další.Podle informací, které má k dispozici Vyšetřovací výbor, Navalnyj nejdříve v roce 2014, když už byl zakladatelem Fondu boje proti korupci*, vytvořil extremistickou skupinu a řídil ji. V té době se do činnosti této skupiny zapojili Volkov a Ždanov. Za účelem zajištění činnosti skupiny, včetně financování a získání dalších členů, dotyční založili osm neziskových fondů a komerčních organizací, které byly součástí struktury této skupiny.V roce 2017 účastníci skupiny rozšířili oblast svého působení a založili veřejné hnutí Štáby Navalného**, které mělo pobočky v 37 regionech. Hlavním kurátorem této sítě byl Leonid Volkov, který byl zároveň zástupcem federálního štábu v Moskvě. V letech 2014 až 2021 se do skupiny zapojili Sobolová, Alburov, Gimadi, Šavěddinov a další.Mezi trestními činy účastníků skupiny jsou například výzvy k účasti v nesankciovaných akcích v lednu a dubnu. Volkov a Ždanov se ve svých videích také obraceli na občany, aby jim darovali peníze a kryptoměnu.Tresty NavalnéhoNavalnyj byl zadržen 17. ledna na letišti Šeremeťjevo po návratu z Německa, kde se léčil po incidentu s údajnou otravou. Odvezli ho na oddělení policie v Chimkách, kde se o den později Chimkinský městský soud v průběhu zasedání mimo soudní budovu usnesl, že má být vzat do vazby na 30 dní. Jak tvrdí ruské úřady, byl Navalnyj zadržen za porušení zkušebního období jakožto podmíněně odsouzený v kauze Yves Rocher. Dne 29. prosince roku 2020 po něm bylo v RF vyhlášeno pátrání.V prosinci 2020 navíc Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní řízení proti Navalnému podle článku o podvodech ve zvlášť velkém objemu. Podle vyšetřovatelů byly pro potřeby řady neziskových organizací shromážděny dary od jednotlivců - 588 milionů rublů (6,5 milionů eur).Simonovský soud v Moskvě se 2. února usnesl kvůli zrušení podmíněného trestu Navalného v kauze společnosti Yves Rocher a jeho nahrazení 3,5 lety odnětí svobody v nápravném zařízení. Trvala na tom vězeňská služba, podle které nejednou porušil podmínku a bylo po něm před zadržením vyhlášeno pátrání. Moskevský městský soud toto usnesení později schválil.*Extremistická organizace zakázaná v RF, plnící funkce cizího agenta **Extremistická organizace zakázaná v RFSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

