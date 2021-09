https://cz.sputniknews.com/20210928/nejvyssi-narust-nakazenych-od-kvetna-testy-odhalily-672-potvrzenych-pripadu-koronaviru-15980650.html

Nejvyšší nárůst nakažených od května. Testy odhalily 672 potvrzených případů koronaviru

Za pondělí přibylo 672 nakažených koronavirem, což je nejvíce od 24. května. V mezitýdenním srovnání je to asi o 200 více. Stoupl také počet hospitalizovaných... 28.09.2021, Sputnik Česká republika

Počet nově potvrzených případů za posledních sedm dní na 100 tisíc obyvatel, incidenční číslo, stoupl na 32. Reprodukční číslo stouplo na 1,12 z předchozích 1,06.Minulý týden laboratoře ve všedních dnech odhalovaly průměrně 517 nových případů covidu, nejvíce nakažených přibylo minulé úterý, kdy to bylo 598. Víc případů než v pondělí bylo naposledy evidováno 24. května.Nejvíce se koronavirus šíří v Praze a Moravskoslezském kraji, kde na 100 tisíc obyvatel připadá v průměru 52, respektive 51 nových případů za posledních sedm dní. Následuje Středočeský a Jihočeský kraj. Nejlépe je na tom Liberecký kraj a Královehradecký kraj.Zvýhodňování očkovanýchEpidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula byl nedávno hostem pořadu Nový den televize CNN Prima NEWS. V něm uvedl, že by se měli zvýhodňovat očkovaní lidé, jelikož podle něj jde o nejlepší motivaci k vakcinaci proti koronaviru. Vysvětlil, že lidé, kteří zatím nejsou očkovaní, už o vakcínu totiž nestojí.Podle jeho slov je zvýhodňování očkovaných cesta, jakým způsobem postupovat, jelikož ostatní metody úspěšné nebyly. „Když se podíváme zpět, asi největší motivací bylo cestování do zahraničí, protože lidé zpravidla nepřemýšlejí o svých zdravotních handicapech nebo jiných zdravotních záležitostech,“ uvedl.Podle jeho slov nazývají v Rakousku nebo v Německu tento způsob motivace k očkování férovostí. Vyzval k tomu, abychom tento model následovali i my tady.Uvedl však, že takový způsob motivace je selektivní. Nutno podotknout, že podle jeho slov jsme v situaci, kdy musíme jakýmsi způsobem pokrýt celou populaci.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Izraelská televize odpálila bombu, přes 90% nových případů COVID-19 v Izraeli pochází “bohužel” z řad plně očkovaných Izraelců, jen méně než 1 z 10 nakažených nebyl očkovaný! Moderátor musel přiznat, že rozdíl mezi neočkovanými a očkovanými není naprosto žádný, pokud jde o riziko nové nákazy! Vakcíny prý ale přesto snižují alespoň těžké průběhy onemocnění. A proto je prý potřeba 3. dávka, která to určitě změní a lidé konečně získají i tu slibovanou imunitu, tentokrát prý určitě. 🐸🐸🐸🐸 0

