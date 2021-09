Ohrožujete politický systém, vzkázal Fico Čaputové. Politiku smíru od nás nečekejte, avizoval Blaha

„Ne, nelze očekávat, že po všem, co napáchali, se my budeme snažit o politiku smíru a lásky. No jasně, kvůli nim zemře Milan Lučanský a my se nyní s nimi chytíme za ruce a budeme zpívat ‚Láska je tu s námi, buďme s ní‘,“ prohlásil Blaha.