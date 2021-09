https://cz.sputniknews.com/20210928/orban-prijede-do-cr-podpori-babise-ve-volebnim-kraji-a-setka-se-se-zemanem-15991994.html

Orbán přijede do ČR: Podpoří Babiše ve volebním kraji a setká se se Zemanem

Orbán přijede do ČR: Podpoří Babiše ve volebním kraji a setká se se Zemanem

Do České republiky zamíří maďarský premiér Viktor Orbán, který přijede již zítra, ve středu 29. září, a to na celodenní návštěvu. Na programu má jednání se... 28.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-28T19:56+0200

2021-09-28T19:56+0200

2021-09-28T19:56+0200

česko

návštěva

viktor orbán

miloš zeman

jednání

andrej babiš

politika

dlouhodobý vztah

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/956/34/9563459_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e5f1b789f11a63da235d6db0fca83134.jpg

Není žádným tajemstvím, že oba premiéři spolu již dlouhodobě udržují dobré vztahy. Plusem je i to, že na řadu věcí zastávají podobné názory. Babiš s Orbánem se často navštěvují a příkladem může být i poslední dvoudenní návštěva Babiše v Maďarsku, kde byl minulý týden. U sousedů se tak zúčastnil demografického summitu a s Orbánem společně kritizoval Evropskou unii, která dle nich dostatečně nebrání své hranice před ilegální migrací. Stojí si totiž za tím, že nelegální imigraci do Evropy je třeba předcházet.Tentokrát však přišel čas na to, aby i Orbán zavítal do Česka. Přijede již zítra a Babiš jej přijme v Kramářově vile. Uvádí se, že mezi hlavní témata jednání budou patřit hospodářská a průmyslová spolupráce, obrana, migrace a dopady pandemie covidu-19, jak prozradil Úřadu vlády ČR.Dotyční zavítají do Ústí nad Labem na zámeček Větruše, kde se bude konat slavnostní oběd. Toto místo je symbolické, jelikož zde na začátku září Babišovo ANO odstartovalo volební kampaň. Tisková konference je naplánovaná naodpoledne v Severočeském divadle opery a baletu v centru krajského města.Orbán však do Česka nezavítá sám, jelikož s ním na návštěvu přijede i několik ministrů. Zmiňme, že odpoledne oba premiéři spolu s vicepremiérem Karlem Havlíčkem, maďarským ministrem zahraničních věcí a obchodu Péterem Szijjártem a ministrem pro inovace a technologie Lászlém Palkovicsem navštíví společnost AERO Vodochody AEROSPACE, která se jakožto největší letecký výrobce v ČR zaměřuje na konstrukci a výrobu vojenských a civilních letadel. Večer by se pak s Orbánem měl v Lánech setkat i prezident Miloš Zeman, jak uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.Názory na Orbána a spory s nímV neposlední řadě zmiňme, že ne ve všem zemích Orbán patří k oblíbeným politikům. Maďarský premiér je totiž dlouhodobě ve sporu s mnoha unijními lídry, kterým se nezamlouvá jeho styl vládnutí, kterému sám Orbán říká neliberální demokracie. Řada jeho kolegů kritizuje, že maďarská vláda omezuje pluralitu médií, akademické svobody či činnost nevládních organizací.Pokud jde o Maďarsko obecně, zmiňme, žev červnu se dostalo pod palbu kritiky kvůli zákonu zakazujícímu osvětu o LGBT. K dopisu lídrů 17 zemí EU na podporu sexuálních menšin, jehož podnětem zákon byl, se premiér Babiš nepřipojil. Myslí si totiž, že se maďarský zákon netýká sexuálních praktik, ale má ochránit děti a rodiče.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

návštěva, viktor orbán, miloš zeman, jednání, andrej babiš, politika, dlouhodobý vztah