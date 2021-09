https://cz.sputniknews.com/20210928/pindik-a-pipinka-predvolebni-slogan-poslance-spd-prekvapil-britskeho-novinare-v-soku-byli-i-jini-15988813.html

„Pindík a pipinka.“ Předvolební slogan poslance SPD překvapil britského novináře. V šoku byli i jiní

„Pindík a pipinka.“ Předvolební slogan poslance SPD překvapil britského novináře. V šoku byli i jiní

Volby se již nezadržitelně blíží, a tak se někteří politici opřeli do předvolební kampaně ze všech sil. Snaha jednoho českého politika ale poněkud šokovala... 28.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-28T21:25+0200

2021-09-28T21:25+0200

2021-09-28T21:26+0200

česko

volby

názor

spd

pohlaví

slogan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/18/15246322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79db60cab2a3ad9b99b9c051405475c8.jpg

Vypadá to, že člen SPD a kandidát strany č.1 v Praze, Josef Nerušil, se nebojí demonstrovat své názory. Ostatně to předvedl i nyní, kdy se vyjádřil k tématu více pohlaví. Svými slovy však mnohé překvapil, až šokoval.Na tom je vyobrazen právě sám politik a stojí na něm: „Pohlaví jsou jenom dvě: Pindík a pipinka.“Když se něco takového na sociální síti objevilo, mnozí si mysleli, že se jedná o fake, a nechtěli uvěřit tomu, že je předvolební plakát skutečný.Jeho obavy se potvrdily, protože stejný plakát dokonce sdílel na Faccebooku i sám Nerušil. Ten k němu napsal:Pod jeho příspěvkem se to však okamžitě začalo hemžit názory. A ty byly různorodé. Někteří jedinci z toho měli legraci.Další pak podotýkali, že i „spďák je takové specifické pohlaví“.Mnozí pak stále měli problém uvěřit tomu, že je to myšleno vážně. „Si říkám, kam hloubš tenhle pán ještě může zajít...“ stálo v jedné z reakcí.Objevily se však i názory, v nichž dávali lidé Nerušilovi za pravdu. „Trefně ty!“ ozývalo se.Přidávali se i další: „Kluci mají penis a holky vagínu. Nedokážu si představit, že v restauraci bude mít každé pohlaví svojitoaletu. Jak by asi vypadal záchod, když někdo bude tvrdit, že je pohlaví bagr. To aby se restauratéři zbláznili. Jakými pohlavími orgány se rozmnožují a rodí, to bych chtěl poznat.“Bohužel pro SPD se na síti objevily i velmi urážlivé nesouhlasné komentáře. Někteří se pak přímo opřeli do dané strany.Připomeňme, že strana SPD má na gender problematiku jasný názor. Již v minulosti se šéf strany Tomio Okamura nechal slyšet, že pokud jde o pohlaví, existuje jen muž a žena.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Poslanec SPD Nerušil to vysvětlil, tak aby to pochopili i neadrtálci z demobloku a další propagátoři zcestných genderových výmyslu pomatených dementu !!! Má pravdu a každý normální a rozumný člověk ví, že rodina je základ státu a dítě může být zplozeno jedině mužem a ženou !!! Tyto scestné výmysly LGBT pouští do éteru zločinci a fašisté co chtějí rozvrátit rodinné hodnoty a prosadit multikulturalismus kdy manželství stejného pohlaví mohou hnusně adoptovat dítě i sexuální devianti a nebo adoptovat černé, žluté a nebo i opičí dítě, aby se zničila identita národních státu. Jedinou volitelnou stranou v Česku je v současné době SPD - Tomio Okamury a má stabilní a nejlepší volební program !!! Vlastenci a národně orientovaní občané ČR volí výhradně SPD - Tomio Okamury !!! Okamura - premiér ČR !!! 2

daniel walmper Zpráva o zkušenostech s léčbou herpesu Už 2 roky mám diagnostikovaný genitální herpes a hledám lék. Na této platformě jsem četl svědectví od ženy, která se s doktorem Ahmedem Usmanem Bylinná medicína vyléčila z cukrovky po mnoha diskusích a několika otázkách, které připravil z bylin a požádal o moji adresu. O 3 dny později jsem obdržel bylinný lék a jeho presdicine, včetně oficiální e -mailové adresy lékaře. Kontaktoval jsem doktora prostřednictvím jeho receptu a 21 dní jsem pil bylinné léky. Poté, co jsem dokončil bylinnou medicínu, šel jsem na test a můj výsledek IgG byl potvrzen negativní, v mé krvi nebyl nalezen žádný virus. Kontaktujte doktora Ahmeda a nechte se vyléčit. pošlete mu e -mail na adresu; drahmedusman5104@gmail.com nebo mu pošlete whatsapp text +14436204203. Má bylinné přípravky na cukrovku, hepatitidu, rakovinu, leukémii, fibrózu 0

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, názor, spd, pohlaví, slogan