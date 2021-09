Podle Soulu Severní Korea odpálila balistickou raketu krátkého doletu. Expert mluví o hypersonické

„Pro začátek podle toho, že vzdálenost letu byla krátká a byla to jedna raketa, nikoliv dvě, existuje velká pravděpodobnost, že je to nový druh rakety. Vzhledem k tomu, že start proběhl z vnitřního území země, myslím si, že to může být nový druh rakety na základě silně upravených stávajících balistických raket. Já osobně se domnívám, že to může být hypersonická řízená raketa,“ oznámil Sputniku profesor z jihokorejské univerzity.