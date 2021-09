https://cz.sputniknews.com/20210928/prazske-zoologicke-zahrade-je-jiz-90-let-poprve-se-brany-otevrely-v-roce-1931-15980052.html

Pražské zoologické zahradě je již 90 let. Poprvé se brány otevřely v roce 1931

Pražská zoologická zahrada v Troji 28. září slaví 90 let od otevření, poprvé byly brány otevřeny již v roce 1931.

Před otevřením zoologické zahrady 28. září 1931 v Praze existovaly různé zvěřince, ve kterých však chyběla exotická zvířata.Pražská zahrada měla být původně vybudována na Štvanici, ale po první světové válce velkostatkář Alois Svoboda daroval Praze pozemky v Troji. Jeho podmínkou bylo, že na nich bude vybudována zoologická zahrada.„Bustu prof. Jandy jsme před několika lety umístili do prostoru nad hlavním vchodem. Kromě něho samotného by nám měla připomínat celou jeho éru, a tedy všechny, kdo vzniku Zoo Praha napomohli a kdo se podíleli na prvních letech jejího fungování, od architektů až po zřízence,“ uvádí se na Facebooku Zoo Praha.V roce 1930 se lvice Šárka darovaná cirkusem Rebernigg stala prvním zvířetem, které nemělo vhodnou ubikaci. Až vlčice Lotta se stala prvním oficiálním obyvatelem zoo.Současný ředitel zahrady Miroslav Bobek na Facebooku připomněl historii zahrady, zároveň také poděkoval a připomněl, kdo se na otevření zahrady podílel.Pražská zoologická zahrada se celosvětově proslavila především chovem koní Převalského, které dlouhodobě vrací do volné přírody. Dalšími projekty zahrady jsou ochrana gaviála indického v Indii či krokodýla kubánského v jeho původní domovině.Zahrada si na dnešní den oslav, které proběhnou v duchu první republiky, pro návštěvníky připravila řadu akcí. Návštěvníci se tak v Troji mohou těšit na workshopy swingového tance nebo tematický fotokoutek. Přijdete-li dnes do zoo v historickém kostýmu ve stylu 30. let, dostanete u vstupu drobný dárek.Kvůli pandemii covidu-19 zoologická zahrada zaznamenala úbytek návštěvníků. V roce 2019 byl přitom zaznamenán návštěvnický rekord zoo, za celý rok do zahrady zavítalo 1 456 526 návštěvníků. Loni to bylo 851 623 lidí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Už mají dokončený slonín ? 🐸🐸🐸🐸 0

