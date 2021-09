Rusko vyzvalo NATO a EU, aby přiměly Prištinu stáhnout síly ze severu Kosova

https://cz.sputniknews.com/20210928/rusko-vyzvalo-nato-a-eu-aby-primely-pristinu-stahnout-sily-ze-severu-kosova-15984729.html

Oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že Evropská unie a Severoatlantická aliance by měly donutit administrativu v... 28.09.2021, Sputnik Česká republika

Zacharovová poznamenala, že síly NATO pro Kosovo a mise EU pro podporu právního státu mají nezbytné mandáty k boji proti bezpráví. V prohlášení se pak dále konstatuje, že tyto struktury jsou odpovědné za ochranu civilistů, zajištění míru a bezpečnosti.Ruské ministerstvo zahraničí k věci následně dodalo, že zaznamenalo nárůst napětí v Kosovu, které bylo vyvoláno nezodpovědnými akcemi kosovsko-albánských úřadů.Kromě toho Priština podle ministerstva od 20. září „fakticky brání v dopravě mezi převážně srbskými severními regiony provincie a centrální částí Srbska“. Civilisté jsou vystaveni násilí, přičemž někteří z nich utrpěli i zranění.Síly NATO na hranicíchVčera jsme informovali o tom, že síly NATO dorazily na kontrolní stanoviště Jarine na hranici s Kosovem. Stalo se takpoté, co srbský prezident Aleksandar Vučič požádal, aby aliance zareagovala během 24 hodin na konflikt, který se vyostřil kvůli odmítnutí povolit průjezd automobilů bez kosovských registračních značek.Síly mezinárodní mise pod záštitou NATO v Kosovu (KFOR) dorazily na kontrolní stanoviště Jarine na hranici se Srbskem, informoval televizní kanál Pink TV a portál Kosovo Online. Jsou to američtí, kanadští a polští vojáci z kontingentu KFOR. Podle údajů Pink a Kosovo Online zatím není jasný účel jejich příchodu. Není známo, zda armáda KFOR plánuje „vyměnit“ kosovské speciální jednotky na kontrolním stanovišti a zda to znamená, že budou muset opustit své pozice.Protesty v KosovuSrbové, kompaktně žijící na severu Kosova, zahájili 20. září pokojný protest na kontrolním stanovišti Jarine, které se nachází na silnici z Prištiny do Bělehradu na administrativní trase mezi středním Srbskem a autonomní provincií. Tam, stejně jako na kontrolním stanovišti Brnjak na silnici z Kosovské Mitrovice do Nového Pazaru a na dalších dvou místech na severu Kosova, zaujali pozice vojáci kosovského ministerstva vnitra. Podle údajů srbského vedení vstoupily kosovské speciální jednotky na sever regionu s 350 vojáky, 20 obrněnými vozidly a odstřelovači. V pátek místní média zveřejnila video, na němž jsou vidět helikoptéry Mi-35 létající v oblasti poblíž kontrolního stanoviště Jarine ze středního Srbska a v sobotu a v neděli byly na obloze vidět také stíhačky MiG-29.Prezident Aleksandar Vučič ve zvláštním projevu v pondělí večer řekl, že Srbsko vyzve NATO a mezinárodní kontingent KFOR pod záštitou aliance k ochraně životů a majetku Srbů v Kosovu.Policie samozvané republiky předtím oznámila, že vozidla se srbskými poznávacími značkami již nebudou moci vjíždět do Kosova a na vjezdu musí být instalovány dočasné kosovské SPZ. Instalace registračních značek samozvané republiky vzbuzuje u Srbů nejen morální protest, ale také je nutí utrácet peníze za dočasné registrační značky a ztrácet čas jejich instalací.Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku v roce 2008. Nezávislost byla uznána většinou zemí EU a USA. Bělehrad nezávislost Prištiny neuznává.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bancafe Je do Prištiny vysláno NATO a přitom jim nikdo nedal právo, aby někoho plácli přes pracky, takže jen tam stojí, koukají a vojáci berou příplatky. Když tak se vymýšlí přes USA a oni také rozhodnout, jak toho využít obráceně proti Srbsku atd... A takový tam byl za Jugoslávie klid, ve vedení se rotací střídali jednotlivé národy, navzájem neznali hranice. Stačí USA a zneužití Albáncu a bude se to tam prát století, protože jak jednou někomu něco dáte zadarmo, tak chamtivě bude chtít více. 1

Mir "Osvoboditelé" se dostali do DOBRÉ PASTI. 0

