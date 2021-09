https://cz.sputniknews.com/20210928/uz-neni-co-resit-kalousek-a-zdechovsky-se-pustili-do-hamacka-kvuli-sebevrazde-policistky-15990778.html

Už není co řešit? Kalousek a Zdechovský se pustili do Hamáčka kvůli sebevraždě policistky

Už není co řešit? Kalousek a Zdechovský se pustili do Hamáčka kvůli sebevraždě policistky

Českou politickou scénou rezonuje rok starý případ sebevraždy české policistky v Polsku. Bývalý šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek zkritizoval policii i... 28.09.2021, Sputnik Česká republika

Kalousek zkritizoval policii i Hamáčka za to, že nechali jednatřicetiletou kapitánku Kristýnu Litomerickou na holičkách a nemají zájem o vyšetření její smrti.Polští kriminalisté během vyšetřování její smrti cizí zavinění nenašli a případ uzavřeli. I česká policie tvrdí, že důvodem sebevraždy byly osobní problémy. K dalšímu vyšetřování nedošlo, neboť sebevraždu policistka nespáchala během výkonu služby. Na případ dříve upozornila televize CNN Prima News.Na Kalouskovu kritiku záhy zareagovala mluvčí Policejního prezidia ČR Kateřina Rendlová. Ta upozornila bývalého poslance, že není o případu informován a ujistila, že policie nepochybila.Nicméně, odpovědí se od Hamáčka a policie dožaduje i Zdechovský.Dříve rodina novinářům CNN Prima News sdělila, že v mobilu, který od policie po několika týdnech dostaly byly smazané všechny zprávy i hovory a odinstalovaná aplikace WhatsApp. Rodina proto chce vědět, co v telefonu bylo a kdo byl poslední, s kým policistka komunikovala.Hamáček dříve tvrdil, že ho o sebevraždě Litomerické neinformovali. Později ale uvedl, že vzhledem k tomu, že událost neměla přímou souvislost s výkonem služby už není co vyšetřovat.Připomeňme, že kapitánka Kristýna Litomerická spáchala sebevraždu loni v říjnu v den, kdy se měla z Varšavy vrátit do České republiky. V Polsku po dobu dvouměsíčního pobytu působila na evropské agentuře Frontex, kde čelila od kolegů neustálé šikaně. Rodina není spokojená s postupem české policie a chce, aby byla její smrt vyšetřena.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Kalousek a Zdechovský jsou liberálové a poskoci EU a NATO. Tito zvrhlící nemají žádné právo kritizovat hamáčka. 1

