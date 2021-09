https://cz.sputniknews.com/20210928/v-guatemale-byla-objevena-kopie-starovekeho-mesta-teotihuacan-15988702.html

V Guatemale byla objevena kopie starověkého města Teotihuacán

V Guatemale byla objevena kopie starověkého města Teotihuacán

Distanční průzkum v kombinaci s následnými vykopávkami provedenými skupinou amerických a guatemalských archeologů vedl k senzačnímu objevu - přirozené, jak se... 28.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-28T16:48+0200

2021-09-28T16:48+0200

2021-09-28T16:48+0200

město

guatemala

archeologové

věda a technologie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/15989234_107:0:2256:1209_1920x0_80_0_0_3c977dc38f014fee558dcad765bda0a1.png

Výsledky studie jsou publikovány v časopise Antiquity.Vědci od 50. let 20. století vykopávali ruiny starověkého mayského města Tikal, které je dnes považováno za jedno z nejvíce prozkoumaných archeologických nalezišť na světě. Autorům studie se však podařilo to, co se zdálo nemožné - v bezprostřední blízkosti centra „ztraceného města“ našli celý blok dříve neznámých staveb.Vědci z Brownovy univerzity a Texaské univerzity v Austinu společně se svými guatemalskými kolegy pomocí technologie LIDAR „prosvítili“ blízkou kopcovitou oblast a objevili pod vrstvou půdy stavby připomínající svou architekturou Teotihuacán, největší a nejmocnější město ve staré Americe, ležící poblíž hlavního města Mexika.Podle Houstona byl Tikal a Teotihuacán zcela odlišnými městy a státy.„Tikal byl docela hustě obydlený, ale relativně malý a vy jste mohli projít celé království z jednoho konce na druhý za den, možná za dva, zatímco Teotihuacán měl všechny znaky říše,“ vysvětluje vědec.Antropologové vědí málo o lidech, kteří Teotihuacán založili a řídili, ale je jasné, že jejich říše byla vybudována na stejném principu jako římská - kolonizovali země a vytvářeli nespočet komunit po celé Střední Americe a jejich vliv sahal daleko za hranice jejich metropolitního centra.Existují historické důkazy, že Teotihuacán dobyl Tikal kolem roku 378 n. l. A poté byli obyvatelé obou měst v kontaktu a obchodovali spolu po celá staletí. Mezi druhým a šestým stoletím našeho letopočtu žila mayská elita a písaři v Teotihuacánu a po návratu přivezli do Tikalu prvky kultury a materiálů říše, včetně unikátních pohřebních rituálů, zkosené panelové architektury a zeleného obsidiánu. Nedávné nálezy však svědčí o tom, že zástupci Teotihuacánu neobchodovali pouze s Tikalem.Výkopy, které následovaly po zkoumání pomocí LIDARU, potvrdily, že budovy byly postaveny spíše z hliněné omítky než z tradičního mayského vápence a byly navrženy tak, aby byly zmenšenými replikami budov, které tvoří citadelu Teotihuacánu. Zkopírováno bylo všechno, včetně složitých říms a teras a specifické orientace platforem komplexu na severovýchod o 15,5 stupně.Nedaleko kopie citadely objevili archeologové pozůstatky těla obklopeného pečlivě umístěnými nádobami, keramickými úlomky, zvířecími kostmi a ostrými hroty. Místo bylo pokryto dřevěným uhlím, což naznačovalo, že bylo zapáleno. Vědci uvádějí, že tato scéna se jen málo podobá jiným hrobům nebo obětování v Tikalu, ale nápadně se podobá hrobům válečníků, nalezeným před mnoha lety v centru Teotihuacánu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210927/vedci-objevili-nejstarsi-dukazy-o-vzhledu-cloveka-v-americe-15966162.html

guatemala

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

město, guatemala, archeologové