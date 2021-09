V článku se uvádí, že základem experimentu byla data 13 tisíc lidí.Účastníkům amerického projektu sociálních průzkumů National Health and Nutrition Examination Survey bylo 30 až 47 let. Odborníci z Číny a Brazílie zjistili, že spolu se zvýšením množství spotřebovaného kofeinu roste také riziko nedostatku vitamínu D.Výzkumníci poznamenali, že míra vlivu kofeinu na množství vitamínu D u starších lidí není zatím známá.19. září zaměstnanec Národní zdravotnické služby Velké Británie Karaj Raj varoval před nebezpečím konzumace kávy po ránu. Podle jeho slov se lidem pomáhá probudit hormon kortizol, zatímco kofein brání přirozeným procesům v organismu.

28.09.2021

Vědci prozradili vliv kofeinu na vstřebání vitamínu D

