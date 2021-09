https://cz.sputniknews.com/20210928/vy-to-proste-umite-petro-znama-ceska-bloggerka-vancurova-se-svlekla-do-plavek-fanousci-jasaji-15975812.html

„Vy to prostě umíte, Petro!“ Známá česká bloggerka Vančurová se svlékla do plavek. Fanoušci jásají

Známá česká beauty bloggerka Petra Vančurová, která je známá pod pseudonymem Petra Lovely Hair (PLH), se rozhodně nebojí jít s kůží na trh. I přesto, že tato... 28.09.2021, Sputnik Česká republika

Vančurová patří mezi ženy, které zřejmě nestárnou. Krásu ale nemá zadarmo – pořádně o sebe pečuje, což je znát. Mladistvě navíc působí i díky své drobné a hubené postavičce, kterou dává ráda na obdiv. A ani tentokrát své příznivce nezklamala, když se jim odhalila ve spodním prádle od značky, s níž spolupracuje.Následně se podělila o to, po jakém prádle sáhla tentokrát: „Já jsem tentokrát sáhla po značce Sloggi, mají vynikající bezešvé, bezkosticové nude prádlo, a to potřebujeme všechny! Pak jsem tam nemohla nechat pomněnkovou soupravu privátky Astratex a překrásnou krajkovou nude soupravičku s černou výšivkou od v.i.p.a. Všechno sedí úplně bezvadně, takže jsem nadšena. Co vám musím rozhodně také doporučit, je značka Wonderbra, už ji ode mne důvěrně znáte, zvláště korzetovky, podprsenky do různých výstřihů, samodržící atd, mají neskutečně vychytané a já je nosím více jak 10 let… Tak šťastnou ruku při výběru.“V závěru ji pak zajímalo, jaké prádlo upřednostňují její fanynky a prozradila, že ona sama má asi úplně nejraději krajkové kalhotky a hladké podprsenky.Fanoušci na její odvážné fotografie reagovali velmi pozitivně. Chválili ji a psali, že jí to opravdu moc sluší.Další komentář pak hlásal, že je kočanda. „Teda Peti, to je nádhera... Jsi opravdu kus krásný ženský,“ ozývalo se dál.Petra se však občas stane terčem hejterů, a tak lidé naťukli i toto téma. Přiklonili se však na stranu Vančurové.Spousta žen souhlasila s tím, že by chtěly být stejně hubené jako Petra. Vzkazovaly jí, že má „postavu snů“ a že je pro ně inspirací.Mnozí navíc dokázali ocenit fotografie, které vůbec nepůsobily vulgárně. „Decentní fotky, nádhera,“ hlásal jeden z komentářů.Kdo je Petra Lovely Hair?Petra Vančurová je česká influencerka, blogerka a youtuberka, která natáčí beauty videa o módě a kosmetice. V dané sféře je však známá spíše pod přezdívkou Petra Lovely Hair. Tato kráska je držitelkou ocenění Blogerka roku 2013, 2014, 2015 a 2017 v kategorii beauty.Podle Forbes se umístila na 43. místě v žebříčku 77 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Seki18 Nevím, proč tyto nahaté "vlivnice" (které většina lidí nezná) nejsou na webech, k tomu určených - sex, porono apod. a ještě to oblíbené: WAU, WAU. :-( 0

1

