https://cz.sputniknews.com/20210928/vyslo-najevo-co-trump-poseptal-putinovi-behem-setkani-15990348.html

Vyšlo najevo, co Trump pošeptal Putinovi během setkání

Vyšlo najevo, co Trump pošeptal Putinovi během setkání

Bývalá mluvčí exprezidenta USA Donalda Trumpa Stephanie Grishamové ve své knize vzpomínek tvrdí, že se Trump během svého setkání v Japonsku v roce 2019 záměrně... 28.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-28T18:27+0200

2021-09-28T18:27+0200

2021-09-28T18:27+0200

svět

usa

donald trump

prezident

melania trumpová

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1023/96/10239607_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_6a6676ec2247f687027e2a598bd3cbed.jpg

Noviny uvádějí, že o tomto setkání během summitu G20 v Ósace v roce 2019 se toho ví málo.Grishamová, tehdejší Trumpova tisková mluvčí tvrdí, že viděla, jak se americký prezident ten den naklonil k Putinovi a řekl mu: „Budu na vás několik minut trochu tvrdší. Ale to je pro kamery a jakmile odejdou, promluvíme si, rozumíte“.Trumpova mluvčí Liz Harringtonová prohlásila, že kniha bývalé tiskové tajemnice exprezidenta je „dalším žalostným pokusem vydělat na síle prezidenta a prodávat lži o Trumpově rodině“, a autorku označila za „rozzlobeného bývalého zaměstnance“.Kniha Grishamové nazvaná Nyní odpovím na vaše otázky: Co jsem viděla v Trumpově Bílém domě, vyjde 5. října. Vypráví o spolupráci s bývalým americkým prezidentem a Melanií Trumpovou.Grishamová vykonávala funkci tiskové mluvčí během Trumpovy prezidentské kampaně v roce 2015, poté začala pracovat v Bílém domě jako tisková tajemnice zvoleného prezidenta a pak jako vedoucí aparátu a mluvčí první dámy.

https://cz.sputniknews.com/20210921/trump-predpovedel-ze-se-usa-zmeni-v-zemi-tretiho-sveta-15907199.html

Ykcenaj Naj

Tramp se mnohým nelíbí-arogance atd ale to k byznisu patří. Podnikatel musí být hráč. Jako obchodník věděl že USA jsou frajery kteří mají hajizl na chodbě. Proto USA na prvním místě- pochopil že výboje poúspěších rusu s raketami,ponorkami a torpédy,usazení v kosmu nemá cenu vyhazovat prachy oknem ale amerika žije z válek a zbraní tak dlouho, že to zlomit nejde Waltstrit ta je mocná čarodějka- pracy-dolar má konkurenci a to je jen Rusko a kde je Čina tak to je jiný levl.Byl jsem tam a pro ně není nic nemožné a Tramp to pochpoil

3