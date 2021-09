https://cz.sputniknews.com/20210928/will-smith-sokoval-fanousky-herec-promluvil-o-nemonogamnim-manzelstvi-a-prani-vytvorit-harem-15986659.html

Will Smith šokoval fanoušky. Herec promluvil o nemonogamním manželství a přání vytvořit harém

Hollywoodský herec Will Smith přiznal svou touhu vytvořit vlastní harém celebrit. Promluvil o tom v novém čísle časopisu GQ. 28.09.2021, Sputnik Česká republika

Will Smith (53) a Jada Pinkettová-Smithová (50) jsou manželé 23 let. Roky se šuškalo, že je pár v otevřeném vztahu. A v srpnu loňského roku Jada přiznala intimní vztah s devětadvacetiletým hudebníkem Augustem Alsinou. V novém rozhovoru Will promluvil o svém vztahu s manželkou.„Jada nikdy nevěřila na tradiční manželství. Někteří členové její rodiny měli netradiční vztahy. Proto vyrůstala jinak než já. Hodně se diskutovalo o tom, co je to dokonalý vztah. Jaký je ideální způsob komunikace v páru. Pro větší část našeho vztahu jsme zvolili monogamii, ale nepovažovali jsme to za jedinou variantu ideálního vztahu.Držet se pravdy je jediný způsob, jak být v tomto životě šťastný. Shodli jsme se, že upřímnost je osvobození z pout slávy a společenské kontroly.Dali jsme si navzájem důvěru a svobodu s přesvědčením, že každý by si měl najít svou vlastní cestu. A nenavrhuji nikomu, aby šel stejnou cestou. Ale svoboda, kterou jsme si navzájem dali, a bezpodmínečná podpora je pro mě nejvyšší definicí lásky,“ řekl Smith.Will Smith a Jada Pinkettová-Smithová spolu vychovávají dvě děti: 23letého Jadena a 20letou Willow. Herec má ještě 28letého syna Treye z prvního manželství.Jejich dcera se přiznala, že je polyamorní, to znamená, že může mít milostné vztahy s několika lidmi najednou. Její matka ji podporuje a říká, že k polyamorii přistupuje s porozuměním.Během mnohaletého manželství hereckého páru se v tisku opakovaně objevovaly zvěsti o jejich rozvodu. Zůstaly však fámami. Herec připustil, že manželství není snadné, ale on a jeho manželka se nebojí obtíží.„Manželství je nejtěžší, nejvíce vyčerpávající a bolestivá práce na světě. Nejsme však lidé, kteří podléhají těžkostem,“ řekl populární herec.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

