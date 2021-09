https://cz.sputniknews.com/20210928/youtube-zakazal-kontent-zpochybnujici-vysledky-voleb-v-usa-a-nemecku-15983542.html

YouTube zakázal kontent zpochybňující výsledky voleb v USA a Německu

Internetový server YouTube zakázal zveřejňování obsahu, který zpochybňuje výsledky voleb, platí to také pro nedávné volby do německého Spolkového sněmu. 28.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-28T11:59+0200

„Do této kategorie (obsah zpochybňující výsledky voleb) patří materiály, které obsahují lživá tvrzení o tom, že výsledky jakýchkoli nedávných všeobecných voleb ovlivnila rozsáhlá falzifikace, chyby nebo technické poruchy v systémech poté, co byly oficiálně schváleny definitivní výsledky,“ uvádí se v Pravidlech ohledně lživých informací o volbách.Toto pravidlo se vztahuje v současné době na všechny minulé prezidentské volby v USA a na parlamentní volby roku 2021 v Německu.YouTube může dovolit publikaci videí neodpovídajících pravidlům, „obsahuje-li kontent vyvrácení sporných tvrzení nebo dodatečný kontext“.Kontent neodpovídající pravidlům se bude vymazávat. Po trojnásobném porušení pravidel bude kanál uživatele zablokován.

Martin 1

YouTube vymazal Bukovského, ale nácek Mazurek tam kľudne môže šíriť svoju stranícku propagandu. Sorošovci sa rozhodli pomáhať náckom aby tak oslabili rady konzervatívcov a možnosti ich spolupráce. Extrémisti sú nepoužiteľný vred a čím väčší bude tým väčšiu radosť budú Sorošovci mať. Orbán už dávno vyhlásil že z extrémistov Jobbiku má najväčší úžitok Soroš pretože uväznili konzervatívne hlasy národniarov v strane bez koaličného potenciálu. To je dôvod prečo novinári pomáhajú Uhríkovi oni vedia že je to vred s ktorým nikto do vlády nepôjde

1