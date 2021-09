https://cz.sputniknews.com/20210929/bidena-usvedcili-z-poruseni-predvolebnich-slibu-15997490.html

Bidena usvědčili z porušení předvolebních slibů

Bidena usvědčili z porušení předvolebních slibů

Politika prezidenta USA Joea Bidena vůči Rusku není tak tvrdá, jak původně sliboval. Amerického lídra usvědčil politický pozorovatel Jim Geraghty ve svém... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-29T14:12+0200

2021-09-29T14:12+0200

2021-09-29T14:12+0200

svět

usa

joe biden

prezident

sliby

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/15997557_0:241:3072:1969_1920x0_80_0_0_91704827a8c5b5be64a69cea6f0c56bf.jpg

Připomenul, že v době předvolební kampaně v roce 2020 zaručil Biden nekompromisní opatření na ochranu národních zájmů USA před ruským vlivem. Pohrozil ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že se bude zodpovídat za hackerské útoky v průběhu voleb v roce 2016.Podle Geraghtyho však ani nové sankce proti ruským právním a fyzickým osobám, ani sliby rozšířit podporu Ukrajiny neprokázaly Bidenovu tvrdost. Autor zdůraznil, že zároveň s těmito opatřeními odmítl prezident velký konflikt s Kremlem a uspěchaně zmírnil své vztahy s Putinem.Navíc Biden prodloužil platnost smlouvy START III a přestal bránit realizaci projektu plynovodu Nord Stream 2. To poslední podle Geraghtyho názoru udělá Evropu závislou na ruském plynu. Kromě toho prezident demokrat zastavil výstavbu ropovodu Keystone XL na hranici USA a Kanady a rozšířil dodávky ropy z Ruska.Dalším důkazem Bidenovy měkkosti se stala jednání s Moskvou o využití Pentagonem ruských základen ve Střední Asii pro zvýšení efektivity protiteroristických operací v Afghánistánu. Geraghty obvinil Bílý dům z krátkozrakosti, vždyť podle jeho názoru bude Rusko moci snadno získat tajné informace o americké armádě na vlastních základnách.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210929/youtube-bude-v-rusku-zablokovan-ostraneni-kanalu-rt-vyvolalo-medialni-valku-15995448.html

Mir

Co to je za politický pozorovatel který neví, že politika je věcí MOŽNÉHO. Ještě mu nikdo asi neřekl, že "Předvolební sliby se slibují a blázniví voliči s radují. Vystřízlivění přijde vždy po volbách". Realita bývá jiná, než si myslí ten, co chce být zvolen. V podstatě si stěžuje i sám na sebe (pokud Bidena volil), jak je naivní v důvěře k předvolebnícm slibům. Made in USA. Ovšem konstatuji, že jinde to lepší není.

5