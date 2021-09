https://cz.sputniknews.com/20210929/blinken-obvinil-rusko-ze-zmarilo-setkani-obse-ve-varsave-15994948.html

Blinken obvinil Rusko, že zmařilo setkání OBSE ve Varšavě

Blinken obvinil Rusko, že zmařilo setkání OBSE ve Varšavě

Americký ministr zahraničí Anthony Blinken obvinil Rusko z údajného zablokování Výročního zasedání OBSE o otázkách lidské dimenze.Akce se měla konat 27. září. 29.09.2021, Sputnik Česká republika

„Zasedání OBSE o lidské dimenzi v roce 2021 se bohužel neuskutečnilo kvůli rozhodnutí ruské vlády zablokovat toto setkání. Hluboce litujeme tohoto pokusu ruských úřadů zablokovat kontrolu nad zhoršující se situací v oblasti lidských práv,“ řekl Blinken.Podle slov amerického ministra Washington „nadále očekává, že OBSE a její členské státy budou pořádat svá plánovaná setkání“ na téma lidských práv.Na závěr zdůraznil, že Spojené státy nebudou ignorovat porušování lidských práv ve světě.Ještě předtím Blinken sdělil, kdo zavinil selhání USA v Afghánistánu. Podle jeho slov administrativa prezidenta USA Joe Bidena zdědila po svých předchůdcích příliš málo času k manévrování v situaci se stažením vojsk z Afghánistánu.Připomněl také, že Bílý dům „zdědil“ dohody, které byly podepsány za bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.Na základě této dohody předchozí Trumpova administrativa dosáhla propuštění na svobodu 5000 uvězněných tálibů, včetně vysokých vojenských velitelů. Podle dokumentu podepsaného v únoru 2020 byla vojenská přítomnost USA snížena na 2,5 tisíce osob, připomněl Blinken.Americký ministr zahraničí uvedl, že Tálibán dosáhl svého vrcholu vojenské síly od útoků z 11. září do ledna 2021.Podle něj Joe Biden při nástupu do funkce stál před volbou „mezi koncem války a její eskalací“.V první srpnové dekádě zahájili ozbrojenci Tálibánu na pozadí stahování amerických vojsk z Afghánistánu útok na pozice vládních sil a 15. srpna vstoupili do Kábulu. Vedoucí představitelé Tálibánu prohlásili, že válka v zemi skončila. Později oznámili sestavení nové vlády.* Teroristická organizace zakázaná v RFSledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam USA se sice dohodly s Talibanem na propuštění na svobodu 5000 uvězněných tálibů, ale afghanská vládla odmítla a vězně nepropustila. Rusko jako zakládající člen OBSE má právo vyjádřit nesouhlas s konáním zasedání, ostatně jako každý člen OBSE, tak proč ty kecy ? 2

josefnovak_36 Americký boj proti porušování lidských práv po celém světě stál již víc jak 20milionů životů nevinných. Neměl Blinken na mysli pouze práva Amerických zbrojařů? 0

