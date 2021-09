https://cz.sputniknews.com/20210929/courtney-love-prozradila-co-mohlo-zachranit-zivot-kurtu-cobainovi-15997967.html

Courtney Love prozradila, co mohlo zachránit život Kurtu Cobainovi

Courtney Love prozradila, co mohlo zachránit život Kurtu Cobainovi

Courtney Love, herečka, zpěvačka a vdova po frontmanovi skupiny Nirvana Kurtu Cobainovi, ve svém rozhovorou pro The Los Angeles Times promluvila o tom, co... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

Rozhovor s ní byl načasován k 30. výročí vydání Nevermind – legendárního alba skupiny Nirvana. V rozhovoru s novinářem zpěvačka řekla, že „patří do klubu“ těch, kdo tvrdí, že prvním singlem na albu by měla být klidnější píseň In Bloom, nikoli Smells Like Teen Spirit.Tato píseň je známá jako hlavní hit Nirvany, který proslavil skupinu po celém světě. Podle názoru Courtney Love v tom právě spočívá hlavní problém, protože účastníci skupiny se stali najednou velmi populárními.Cobainova vdova dodala, že považuje In Bloom za celkem lepší píseň, i přesto, že ve Smells Like Teen Spirit je prostě fantastická hra na bubny.Courtney Love a Kurt Cobain byli manžely v letech 1992 až 1994, až do smrti slavného hudebníka. Tělo Kurta Cobaina bylo nalezeno 8. dubna v jeho domě v Seattlu. Podle jedné z verzí spáchal sebevraždu, podle jiné mohl být zavražděn.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

