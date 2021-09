https://cz.sputniknews.com/20210929/dzurinda-se-priznal-ze-servilne-plnil-prikazy-merkelove-co-bylo-jeho-ukolem-16003635.html

Dzurinda se přiznal, že servilně plnil příkazy Merkelové. Co bylo jeho úkolem?

Dzurinda se přiznal, že servilně plnil příkazy Merkelové. Co bylo jeho úkolem?

Na slovenském portálu Hlavné správy se objevil článek, který pojednává o tom, že někdejší předseda vlády SR a ministr zahraničních věcí Mikuláš Dzurinda tak... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-29T23:46+0200

2021-09-29T23:46+0200

2021-09-29T23:46+0200

slovensko

německo

angela merkelová

mikuláš dzurinda

vztahy

úkol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/19/78/197874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_269a366ade7bbf161ed4abb94b5edb0d.jpg

V článku se uvádí, že asi nejvíce servilní vládou vůči Západu byla slovenská vláda Mikuláše Dzurindy, kterému pomohl získat moc na Slovensku americký miliardář George Soros svou antikampaní proti Vladimíru Mečiarovi.Také se zdůrazňuje, že Dzurinda prováděl tzv. kolenačkovou zahraniční politiku, o čemž není pochyb.Vznikají tak jisté pochybnosti o tom, zda je Slovensko opravdu suverénní a samostatnou zemí, nebo je to tak uvedeno jen na papíře…Poskok Angely?Zdá se tedy, že od druhé světové války, kdy bylo (nejen) Slovensko loutkovým státem Německa, se toho mnoho nezměnilo. Přestože Německo prohrálo 2. světovou válku, má stále obrovský vliv na chod celé Evropy, respektive minimálně na chod Evropské unie.Dokazuje to tak trochu i to, že se Mikuláš Dzurinda nově, zřejmě nechtěně, přiznal a popsal, jak vykonával příkazy německé kancléřky Angely Merkelové. Vše zaznělo vTV Markíza, kam byl dotyčnýpozván, aby zhodnotil nedávné volby v Německu.Dzurinda v souvislosti s volbami tvrdil, že pro Evropu se nic zásadního nezmění: „Nemyslím si, že Německo změní výrazněji kurz. Je to zejména díky tomu, že se do vlády nedostane extrém, ani levý ani pravý, ani bývalí komunisté ani nacionalisté, to je první jistota. No a druhá jistota je, že ve vládě budou jak zelení, tak i liberálové... To jsou standardní proevropské strany, takže vlastně zbývá vyřešit jen to poslední, zda vládu povedou socialisté nebo křesťanští demokraté, ale Německo bude nadále stabilním elementem Evropské unie,“ míní.Po tomto tématu se ale politice věnoval dál a zhodnotil účinkování Angely Merkelové na evropské scéně. I přesto, že Dzurinda nebyl premiérem za jejího kancléřství, na jistý čas působil jako ministr zahraničí a s Merkelovou měl tedy osobní zkušenost. Dzurinda se dokonce přiznal, že plnil úkoly, které mu zadala.Jinými slovy –Dzurinda se vlastně přiznal, že vykonával to, co mu jakási pomyslná vládkyně Evropy nakázala.

německo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

německo, angela merkelová, mikuláš dzurinda, vztahy, úkol