Hanka Zagorová je opět v nemocnici. V noci k ní jela záchranka i policie. Štefan Margita vysvětluje

Hanku Zagorovou (75), jednu z největších a nejoblíbenějších zpěvaček v historii české populární hudby, v noci odvezla záchranka do nemocnice. Do jejího bytu... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

Kvůli této mimořádné události se do Prahy okamžitě vrátil ze Slovenska i její manžel Štefan Margita, který chystal koncert v Košicích. „Vážení návštěvníci, s lítostí oznamujeme zrušení koncertu ŠTEFAN MARGITA 65. Příčinou zrušení jsou vážné rodinné důvody pana Margity. Děkujeme za pochopení a respektujte prosím soukromí pana Margity a jeho rodiny,“ oznámila filharmonie na Facebooku.„Dnes jsme měli mít s panem Margitou v Košicích zkoušku a zítra koncert. Pan Margita se ale dozvěděl špatnou zprávu, tak jsme dnes museli narychlo odletět z Košic domů. Proč, vám říci nemohu,“ řekl Blesku zpěvák Michal Kindl.Hanu Zagorovou odvezla záchranka z jejího bytu v Podolí. „Mohu potvrdit, že na tuto adresu jsme vyjížděli, avšak s ohledem na citlivost celého případu se nebudeme nadále k věci nijak vyjadřovat,“ řekl mluvčí policie Richard Hrdina.Štefan Margita na otázky novinářů vysvětlil, že vzhledem k trvajícím zdravotním potížím byla jeho ženě doporučena několikadenní hospitalizace v nemocnici. Lékaři pracují na její rekonvalescenci a zpěvačka z nemocničního lůžka vzkazuje svým příznivcům: „Moji milí, od včerejšího večera jsem v nemocnici, protože můj zdravotní stav se nelepšil a přetrvávaly obtíže spojené s postcovidovým syndromem. Páni doktoři, a vlastně úplně všechen personál, dělají všechno, abych byla zase v pořádku. Věřím, že je vše na dobré cestě, a těším se na vás.“Hanka má vážné zdravotní problémy již od léta, kdy napsala na své sociální sítě: „Moji milí, vzhledem k mému zhoršenému zdravotnímu stavu důsledkem loňského prodělání covidu musím respektovat doporučení lékařů a bohužel zrušit, od 5. 8. do 30. 10. 2021, veškeré svoje koncerty. Je mi to strašně líto. Hanka.“Od té doby se na veřejnosti neobjevila. Jedinou výjimkou byly 65. narozeniny jejího manžela Štefana Margity, který je oslavil koncertem ve Státní opeře.Nejbližší naplánovaný koncert Hany Zagorové je na 16. prosince v pražské Lucerně.V loňském roce devítinásobná Zlatá slavice onemocněla koronavirem, její onemocnění mělo těžký průběh a byla s vysokými horečkami hospitalizována v nemocnici. Toto onemocnění covidem zhoršilo i její dlouholetou nemoc krve, s níž statečně bojuje od mládí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

