Kalousek se rozzuřil na Univerzitu Karlovu: Chová se nevhodně a zneužívá akci k volební kampani

Příští týden má být zahájena dlouho očekáváná stavba kampusu Přírodovědecké fakulty. Mnohým studentům se ale nelíbí, že děkan fakulty Jiří Zima pozval na ceremoniál, který se bude konat v pondělí, i ministryni financí, a to těsně před volbami.Nicméně Tomáš Zima zdůrazňuje, že termín nemá s volbami nic společného a načasování souvisí se zahájením akademického roku a tím, že na projekt byla oficiálně přislíbena první část peněz.Podobného názoru je i rektor UK Tomáš Zima, který poukázal na to, že se slavnostní zahájení stavby zúčastní představitelé i opozičních stran. Klíčovým kritériem je podle něj funkce. Událost by proto měla být podle něj politicky neutrální.Jenže mnoha studentům se účast Schillerové nezamlouvá a plánují na akci vyjádřit svou kritiku.Mnozí uživatelé v komentářích pod Kalouskovým příspěvkem doufají, že studenti proti Schillerové zorganizují masivní protest.Někteří zaútočili i na samotného rektora Zimu.Výstavba nového kampusu Albertov je největší stavební akcí Univerzity Karlovy v moderních dějinách. Stavba bude mít charakter univerzitní čtvrti. Součástí bude i Biocentrum, které se má věnovat poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, novým biotechnologiím a ochraně biodiverzity. Dalším velkým objektem bude Globcentrum, které se zaměří na jednotlivé aspekty globálních změn, včetně těch klimatických.Původně se plánovalo, že se začne stavět již začátkem loňského roku a obě centra měla začít fungovat již od roku 2022. Podle nynějších plánů se otevřou až v roce 2026. Projekt má být podle univerzity financován ze státního rozpočtu, evropských dotací, Národního plánu obnovy, Národního investičního plánu, vlastních zdrojů univerzity či nízkoúročených komerčních úvěrů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

skeptik jestli někdo dělá v téhle zemi potíže, tak je to pan Kalousek - přitom nikoho nezastupuje - jeho soukmenovci jsou nevolitelní. Že nějací studenti budou protestovat nikoho nezajímá, kromě podplacených novinářů a ČT. Já být ministr financí tak by po protestech nedostala UK nic. Velká část fakult na UK je stejně naprosto k ničemu. Zeštíhlení počtu studentů vysokých škol by vůbec neškodilo. 0

Kraken007 Ať si tedy protestující studenti zaplatí kampus z vlastního. Být to za Kaloně. Vypadalo byto asi tak nějak: musíme šetřit, nerozhazovat a proto v tento slavnostní den slibuji, že vám nedám ani prd. :D 0

