Kiska mluví o super mafiánském státu na Slovensku, situaci označil za „skutečně kritickou“

„Minule jsem se setkal s významným soudcem a řekl mi, že pane prezidente, vy jste řekl, že Slovensko je mafiánským státem, dnes mám pocit, že Slovensko je super mafiánským státem. To, co vyšlo najevo, jak je náš stát řízený skupinou oligarchů, vagabundů, jak se určovalo, kdo bude vinný a kdo bude nevinný už předtím, než se vědělo, co zadaným případem stojí, jak ovlivňovali chod státu, je otřesné a musíme co nejrychleji postupovat rázně, aby k tomu očištění došlo,“ řekl bývalý prezident.