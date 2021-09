https://cz.sputniknews.com/20210929/maradona-byl-obvinen-ze-svedeni-sestnactilete-divky-a-jeji-drogove-zavislosti--16000115.html

Maradona byl obviněn ze svedení šestnáctileté dívky a její drogové závislosti

Maradona byl obviněn ze svedení šestnáctileté dívky a její drogové závislosti

Kubánka Mavis Alvarezová obvinila bývalého argentinského fotbalového reprezentanta Diega Maradonu, že ji svedl. Její slova uvádí Daily Mail s odkazem na... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-29T21:43+0200

2021-09-29T21:43+0200

2021-09-29T21:43+0200

celebrity

diego maradona

fotbalista

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1d/12982533_0:0:2892:1628_1920x0_80_0_0_9b426463f982d526111629f2f5d3deb2.jpg

Sedmatřicetiletá Alvarez řekla, že s fotbalistou měli tři roky vztah, který začal, když jí bylo pouhých 16 let. Dodala, že Argentinec ji naučil užívat kokain, a proto se dlouhodobě léčila ze závislosti na drogách. Maradona ji navíc přinutil zvětšit prsa. Diego Maradona zemřel 25. listopadu 2020 ve věku 60 let. Příčinou smrti byl akutní plicní edém, který byl způsoben srdečním selháním. V květnu 2021 bylo z neúmyslného zabití bývalého argentinského fotbalisty obviněno sedm lékařů.Maradona je známý tím, že hrál za Barcelonu, Neapol a Newells Old Boys. Jako člen argentinského národního týmu se v roce 1986 stal mistrem světa. Maradona je považován za jednoho z největších hráčů fotbalové historie.Feministky proti RonaldoviZačátkem září chtěly feministické organizace zmařit první zápas útočníka Cristiana Ronalda za Manchester United po jeho návratu do klubu.Podle informací zdroje ženy připravují protestní akci proti působení fotbalisty v Anglii. Chtějí upozornit na případ modelky Kathryn Mayorgy, která tvrdí, že ji Ronaldo v roce 2009 znásilnil.Ronaldův návrat do United byl oznámen 27. srpna. Hlavní trenér týmu Ole Gunnar Solskjaer uvedl, že útočník je připraven vstoupit na hřiště již v anglické Premier League proti Newcastlu United 11. září.Mayorga poprvé veřejně obvinila Ronalda ze znásilnění v září 2018. Tvrdila, že k trestnému činu došlo v roce 2009 v Las Vegas. Sportovec jí později údajně za mlčení zaplatil 375 tisíc dolarů. Ronaldo vše popřel. V červenci 2019 shledala prokuratura v Las Vegas obvinění Mayorgy vůči fotbalistovi neopodstatněnými.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210929/nocni-mura-pro-plackovou-po-obvineni-se-hovori-o-odposlesich-i-dozivoti-15998879.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diego maradona, fotbalista