Migranti dobývají Bundestag: Syřané a Iráčané poprvé usedli do křesel německého parlamentu

Migranti dobývají Bundestag: Syřané a Iráčané poprvé usedli do křesel německého parlamentu

Poslední německé volby přinesly na německou politickou scénu nejrůznější změny. Jsou spojené nejen s odchodem Angely Merkelové po 16 letech u moci, ale také s... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

I když zůstává stále nejasné, dokáže-li vítězná SPD sestavit vládní koalici jako první, volby do německého spolkového sněmu v roce 2021 odrážejí řadu změn v německé společnosti, mezi kterými je například i to, že v parlamentu poprvé usednou osoby pocházející z migračního prostředí v Německu.Poslanecké křeslo totiž například získala 29letá politička SPD Rasha Nasr, jež se narodila v Drážďanech v rodině syrského přistěhovalce a kde pak na Technické univerzitě vystudovala bakalářský obor v politologii a filozofii.Parlamentním zástupcem vítězné Sociálně demokratické strany bude takéněmecká občanka irácko-kurdského původu Reem Alabali-Radovanová, kteráse narodila v Moskvě v roce 1990 a vystudovala politická studia na Svobodné univerzitě v Berlíně.Dalším členem německého parlamentu se stane 28letý stavební inženýr Kassem Taher Saleh, který se narodil v irácko-kurdském městě Zakho. Jeho rodina se ale brzy poté přestěhovala do německého města Plauen, ve kterém Taher Saleh vyrostl. Je členem Strany zelených.Křeslo zastupující strany zelených obsadí také 43letá německá učitelka islámské výchovy Lamya Kaddor, jež se narodila v syrské rodině poblíž města Münster. Politička vyučovala na několika školách a vydala první německý překlad Koránu pro děti a dospělé.Německo v posledních letech přivítalo miliony uprchlíků, a to navzdory sílící kritice pravicových stran. To celé dnes vyústilo v to, že se objevují nové generace přistěhovalců, kdy ti mladší dosahují vyšší úrovně integrace.Německé volbyVítězem voleb se stala Sociálnědemokratická strana v čele s Olafem Scholzem, který se tak stává hlavním kandidátem na post federálního kancléře. Na druhém místě se ocitla koalice CDU/CSU, která však zaznamenala nejhorší výsledek ve své historii.Nehledě na to, že koalice Křesťanskodemokratické unie (CDU) a Křesťansko-sociální unie Bavorska (CSU) skončila těsně za vítězem (24,1 % oproti 25,7 % u SPD), jedná se o nejhorší výsledek CDU/CSU ve federálních volbách po celou dobu existence koalice, kterou v letošních volbách vedl Armin Laschet.Opačnou náladu po sčítání všech hlasů měli příznivci Zelených, jejichž strana dosáhla historického maxima, a sice 14,8 % hlasů. Čtvrtí skončili liberální svobodní demokraté (FDP) s 11,5 procenty. Alternativa pro Německo (AfD), která je proti migraci, ze třetího místa klesla na páté s 10,3 procenty.Německá ústřední volební komise již zveřejnila složení nového Spolkového sněmu. Počet poslanců bude nově 735 a bude v něm šest stran.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

