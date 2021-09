https://cz.sputniknews.com/20210929/na-kanarskych-ostrovech-se-lava-ze-sopky-dostala-do-more-video-15993919.html

Na Kanárských ostrovech se láva ze sopky dostala do moře. Video

Na Kanárských ostrovech se láva ze sopky dostala do moře. Video

Na španělském ostrově La Palma je nadále aktivní sopka Cumbre Vieja. Její láva se dnes v noci dostala do Atlantského oceánu. Informoval o tom místní... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

Odborníci již dříve varovali, že při kontaktu žhavé lávy o teplotě asi tisíc stupňů se slanou mořskou vodou vzniknou toxické emise.Ivolcan o tom, že lávový proud dorazil k moři, informoval na Twitteru krátce po půlnoci. „Lávový proud dorazil k moři na úrovni pláže Playa Nueva,“ píše se v příspěvku.Na záběrech z Twitteru je vidět, že v oblasti pláže stoupají z vody velká oblaka bílé páry. Jedno z videí bylo pořízeno z oceánografické lodi. Je na něm vidět, jak se žhavá láva v noci valí jako vodopád přes útesy do vod Atlantského oceánu.Před touto situací již místní úřady varovaly obyvatele. Ti mají zůstávat ve svých domovech. „Až se láva dostane do moře, musí být důsledně dodržován lockdown,“ uvedl podle Reuters ředitel krizového týmu Pevolca Miguel Angel Morcuende.Sopka Cumbre Vieja leží na ostrově La Palma, její aktivita se obnovila po 50 letech. Lávu a popel začala chrlit 19. září. Od té doby bylo lávou zničeno téměř 600 domů, muselo být evakuováno asi sedm tisíc lidí. Svůj provoz kvůli popelu muselo omezit také místní letiště. Podle některých odborníků by erupce sopky mohla trvat i tři měsíc.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

