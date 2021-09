https://cz.sputniknews.com/20210929/na-slovensku-schvalili-reformu-zdravotnictvi-krajniak-je-proti-neveri-ze-nebudou-rusit-nemocnice-16003381.html

Na Slovensku schválili reformu zdravotnictví. Krajniak je proti, nevěří, že nebudou rušit nemocnice

Na Slovensku schválili reformu zdravotnictví. Krajniak je proti, nevěří, že nebudou rušit nemocnice

Slovenská vláda ve středu schválila reformu zdravotnictví, ale v koalici v této otázce nepanuje shoda. Nemocnice se totiž mají rozdělit na několik úrovní... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle resortu zdravotnictví jde o největší reformu za posledních 17 let. Přinést by měla méně zbytečných úmrtí, více zachráněných životů, kvalitnější podmínky pro práci zdravotníkům a jejich stabilizování.Po nové reformě by měly nemocnice fungovat na pěti úrovních - komunitní, regionální, komplexní, terminální a celostátní. Výsledkem by měla být optimalizovaná síť nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) zdůraznilo, že bude ještě několik měsíců pedantně vysvětlovat v terénu podstatu reformy a její prospěch pro obyvatele Slovenska.Nemocnice, které budou na seznamu, mají mít nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Resort připomíná, že to přinese méně zbytečných úmrtí, více zachráněných životů či kvalitnější podmínky pro práci zdravotníkům, což přinese potřebné stabilizování zdravotnického personálu.MZ zdůrazňuje, že se žádná nemocnice rušit nebude. Lůžka, která před pandemií zůstávala nevyužitá, budou transformovat v horizontu několika let na základě velmi přesných analýz a dat na jiný typ péče, která dnes mnohým pacientům chybí, a proto se těžko vracejí do svého normálního života.Ministerstvo zdravotnictví spustí koncem týdne procesy na oddlužení nemocnic, uvedl šéf resortu Vladimír Lengvarský. Na oddlužení by měly jít finance do výše 575 milionů eur (14,7 miliard korun). Do návrhu finanční stabilizace ze státních finančních aktiv se mohou zapojit všechny nemocnice, bez ohledu na jejich právní formu či vlastnictví.Doplnil, že statutár bude v budoucnu reálně odměňován podle toho, jakým způsobem danou organizaci vede. Přislíbil, že systém bude transparentní.Pro reformu zdravotnictví nehlasovali ministři za stranu Jsme rodina. Po jednání to potvrdil ministr práce, sociálních věcí a rodiny Milan Krajniak. Důvodem má podle Krajniaka být to, že není na 100 procent garantováno, že nebudou rušeny žádné nemocnice.Optimalizace sítě nemocnic je součástí širšího balíčku reforem, které budou hned po jejím přijetí následovat. Jsou na ni navázány historicky největší investiční prostředky ve výši jedné miliardy eur.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

