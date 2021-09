Neuvěřitelné! Delfín chrání potápěče před žralokem. Video

https://cz.sputniknews.com/20210929/neuveritelne-delfin-chrani-potapece-pred-zralokem-video-16000716.html

Na internetu se na začátku září objevilo neuvěřitelné video, na které jsou zachyceni dva potápěči plavající poblíž delfína. V podmořském světě však nebyli... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

Video, které bylo publikováno na TikToku, se bleskovou rychlostí stalo virální a má již více než 2,2 milionu zhlédnutí. Záběry zveřejnila potápěčka Kayleigh Grantová dne 6. září.Na videu je vidět, jak dva potápěči plavou pod hladinou a kolem nich spokojeně krouží roztomilý a přátelský delfín.Záběry pak ukazují, jak se k potápěčům pomalu přibližuje žralok dlouhoploutvý.Dotyčná, která je profesionální instruktorkou potápění se sídlem v Kailua-Kona na Havaji, poté vysvětlila, že to vypadalo, jako by je delfín chtěl před žralokem ochránit kroužením a vokalizací.A to ostatně potvrzují i pořízené záběry, na kterých je vidět, jak delfín rychle plave kolem dvojice.Jak již bylo naznačeno výše, video se těší velké popularitě. Není tedy divu, že si získalo přes 600 800 lajků. Stejně tak se více než 5 600 lidí podělilo v komentářích o svůj názor na krok milosrdného savce.Jiní pak obecně vychvalovali delfíny. Psali, že kdykoli se objeví ve vodě zároveň s nimi, cítí se v bezpečí.Ostatní také zmiňovali, že delfíni jsou neuvěřitelně intuitivní, dokáží cítit lidskou energii a udělají cokoli, aby tyto lidské bytosti ochránili, pokud jim důvěřují.A řeč přišla také na žraloky. Někteří psali, že jsou vlastně docela mírumilovní. Lidé je považují za hrozbu, protože vidí jen ty záběry, kdy jsou tito dravci na lovu.Proč delfíni pomáhají lidem?Když se ale zaměříme na to, proč vlastně tito tvorové chrání lidi a snaží se jim pomáhat, dospějeme k úžasnému závěru. Vědci zjistili, že delfíni jsou společenští a neuvěřitelně inteligentní. Navíc, jedna teorie říká, že za tímtosklonempomáhat lidem stojíempatie. Díky svému smyslu pro echolokaci totiždelfíni mohouslyšet tlukot srdce a uvědomit si, že je člověk bezmocný.Další teorie pak uvádí, že motivačním faktorem není empatie, ale „symbiotický vztah odměny za pomoc“, protože delfíni dobře vědí, že lidé nacházejí ryby.

