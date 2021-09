https://cz.sputniknews.com/20210929/nevyuzita-prilezitost-prejav-prezidentky-caputove-v-parlamente-neprekvapil-15994317.html

Nevyužitá príležitosť. Prejav prezidentky Čaputové v parlamente neprekvapil

29.09.2021

Opak sa stal len v roku 1994, keď prejav prezidenta Michala Kováča inicioval opozíciu k odvolaniu premiéra Vladimíra Mečiara. Takéto dôsledky, teda odvolanie premiéra od prejavu súčasnej hlavy štátu rozhodne očakávať nemôžme.Vráťme sa teda k prejavu aktuálnej prezidentky. V zásade potvrdil jej dlhodobú stratégiu, ktorú možno definovať: vystupovať čo najviac konsenzuálne a udržiavať si podporu ako medzi voličmi koalície, tak aj medzi voličmi opozície, pokiaľ sa dá. Dôsledkom tejto stratégie však prezidentka nemôže byť dostatočne konkréta a kritická. Zdá sa však, že takáto stratégia jej v zásade vychádza, aj keď aj u nej zaznamenávame pokles preferencií, ten je však veľmi pozvoľný. A tak si aj napriek všetkému udržiava pozíciu najdôveryhodnejšieho politika na Slovensku. Jej priaznivci budú teda hovoriť o jej snahe byť čo najviac konsenzuálnou, s cieľom čo najviac spojiť extrémne rozdelenú spoločnosť a načrtnúť akési východiská. Naopak, jej kritici vnímali najmä, to čo v prejave absentovalo.Vráťme sa však k obsahu jej prejavu. Obligátne sa venovala pandemickému roku, nezabudla oceniť obrovské nasadenie zdravotníckeho personálu, ktorý nezlyhal, empaticky sa vyjadrila k množstvu ľudských tragédií, ktoré si pandémia vyžiadala, avšak v poukazovaní na príčiny týchto fatálnych zlyhaní bola veľmi nekonkrétna. Vo svojom prejave hovorila aj o extrémne nízkej úrovni politickej kultúry, o tom, že politická komunikácia sa dostala na absolútne dno, ktoré sa už hádam ani nedá prekonať. Viacero rozpakov vyvolala jej zmienka o tom, že naša ekonomika stojí pred veľkou výzvou. Zrejme mala na mysli, aj keď to nepomenovala, prostriedky z fondu obnovy. Bohužiaľ, nespomenula, že o spôsobe ich použitia neprebehla očakávaná celospoločenská debata, rovnako ako nespomenula skutočnosť, že v tempe zadlžovania sme európskymi preborníkmi, a to napriek takmer najnižším kompenzáciám pre podnikateľov. Veľmi všeobecne a bez jasného hodnotového postoja sa vyjadrila aj k vojne policajtov, respektíve medzi Generálnou prokuratúrou a Úradom špeciálneho prokurátora. Doslova hovorila o kompetenčnej vojne, čo je mierne povedané veľmi neadekvátne vyjadrenie, respektíve reakcia na úplný rozvrat v justícii. Asi najsilnejším leitmotívom, respektíve metaforou, ktorú prezidentka v prejave použila a ktorá sa bude najviac citovať je, že Slovensko je zranená krajina. Veľmi však chýba pomenovanie toho, kto a akým spôsobom ju zranil.Prejav prezidentky Zuzany Čaputovej bol na rozdiel od jej predchodcu literárne, respektíve štylisticky obstojne zvládnutý a dôstojne prednesený. Ale to je asi tak všetko, čo o ňom môžeme pozitívne povedať. Iste, postavenie prezidenta je na Slovensku také, aké je, veľmi mocensky limitované, navyše na rozdiel od svojho českého kolegu Slovenská prezidentka nie je atavistická. Zdá sa, akoby jej obmedzené kompetencie vyhovovali, keďže vďaka nim je miera jej zodpovednosti za stav spoločnosti značne limitovaná. Na strane druhej stále požíva začnú mieru dôveryhodnosti a sympatií, túto svoju devízu však využíva len veľmi diétne. Ak by sme mal teda zhodnotiť jej prejav jednou vetou, bola to nevyužitá príležitosť. No a na reparát má presne rok.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210923/prezije-koalicia-alebo-pravny-stat-15937158.html

mdok1 Prezident nemusí mať právomoci, aby ovplyvňoval spoločnosť. Ak má znalosti riadenia, je pronárodný a proľudský, nie deklaratívne, ale povahou a myslením, potom je názory a komentáre ovplyvňujú spoločnosť, aj vládu, aj parlament. Toto všetko chýba slovenským prezidentom. Ich moc je taká, akú im pripisuje národ. A Čaputová je veľmi slabý článok reťazca, napriek profesionálnej tvorbe jej imidžu. v USA je to rovnaké, tam prezident má tiež málo právomoví. Reálne vládu drží Kongres. Prezident má takú moc, akú mi pripisuje zahraničie. Ide o tú charizmu. Biden ju nemá, Trump ju naopak mal. Eisenhover ju nemal takú ako F. D. Rooswelt. 0

Martin 1 Jej prejav mal jediný cieľ drístať o vojne v polícii. Žiadna vojna nieje to len skupinka okolo Matoviča si chce sprivatizovať spravodlivosť. Oni sú jak červ ktorý sa zakusol do radov polície a prokuratúry aby ich POLITICKY ovládol. Takže drísty o vojne sú paravánom ktorý zakrýva realitu 0

