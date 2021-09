https://cz.sputniknews.com/20210929/nocni-mura-pro-plackovou-po-obvineni-se-hovori-o-odposlesich-i-dozivoti-15998879.html

Noční můra pro Plačkovou: Po obvinění se hovoří o odposleších i doživotí

Královna slovenského Instagramu Zuzaně Plačkové a jejímu muži Renému Strauzsovi možná zůstanou oči pro pláč. Poté, co je před pár dny zadržela policie, se nyní... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-29T15:21+0200

2021-09-29T15:21+0200

2021-09-29T15:21+0200

celebrity

drogy

instagram

trest

obvinění

vazba

zuzana plačková

Z dokonalého a pohádkového života plného luxusu se najednou stala ta nejhorší noční můra. V pondělí se totiž „Queen Plačkové“, stejně jako dalším čtrnácti lidem, život obrátil zcela naruby. Byli totiž zadrženi kvůli podezření z účastí v organizované skupině, která měla obchodovat s drogami.A i když si Plačková zprvu celou situací moc hlavu nelámala, došlo i na ni. Sice slibovala, jak se vyjádří na Instagramu, ale poté jí ztuhl úsměv na tváři.Plačková a dalších čtrnáct lidí byli nakonec obviněni. Média totiž uvádí, že sev domě Plačkovéa Strauszenašlošest mobilních telefonů, notebook a občanský průkaz na jméno Mário Herák. TV Markíza navíc tvrdí, že tuto instagramovou královnu měla odposlouchávat tamní policie. Plačková si spolu se svým manželem ale stojí zatím, že drogy neberou a ani je neprodávají.Věci se komplikujíKromě toho měl dnes ráno prokurátor podat návrh na vazební stíhání podnikatelky, jejího manžela a dalších osmi osob.V souvislosti s tím tak nyní obviněným hrozí vysoké tresty. Už se dokonce objevily spekulace o tom, že by Plačkovou mohlo čekat i doživotí. O konečném verdiktu vzetí do vazby by měl rozhodovat Speciální trestní soud v Pezinku.Zuzana PlačkováZuzana Plačková, jedna z hvězd kontroverzní soutěže Hotel Paradise, se proslavila zejména svými obrovskými silikonovými implantáty a dalšími vylepšeními. Je modelka a playmate a pochází z Čadce na Slovensku. V současné době je blogerkou, podnikatelkou a živí ji i její účet na Instagramu, kde ji sleduje přes 750tisíc lidí. Je označovaná také jako „slovenská Paris Hilton“.Dne 20. června 2021 oslavila tato slovenská kráska své 30. narozeniny. Žije luxusní život, který na sociální síti obdivují její příznivci. S těmi se dělí o své nákupy, zážitky z dovolené a svého soukromí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Seki18 neznám ani Plačkovou, ani Paradise, ale pokud organizuje prodej drog, ať ji zavřou. jenom nechápu ty pitomce, kteří sledují a obdivují její účet a život. musí to být ubožáci, ale jejich věc. 5

skylla když má mozek v silikonech to je potom těžké 4

