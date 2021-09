https://cz.sputniknews.com/20210929/obavy-se-naplnily-ptaci-chripka-na-pribramsku-je-zpusobena-virem-ktery-infikuje-lidi--16002727.html

Obavy se naplnily: Ptačí chřipka na Příbramsku je způsobena virem, který infikuje lidi

Média včera po čtyřech měsících klidu informovala o novém ohnisku ptačí chřipky v malochovu v obci Trhové Dušníky na Příbramsku, které způsobilo úmrtí několika... 29.09.2021, Sputnik Česká republika

Veterináři dnes hned po zjištění subtypu viru na Příbramsku informovali o výsledcích krajské hygieniky.V letošním roce bylo na území České republiky postupně vyhlášeno 37 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže a jedno ohnisko v chovu ptáků držených v zajetí. V Česku se tak utratilo zhruba čtvrt milionu ptáků a nemoc se značně dotkla chovu kachen firmy Perena.Nákaza na PříbramskuVčera bylo potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky, když chovatel z Příbramska nahlásil, že mu zahynulo pět hus a u jedné kachny se navíc objevily příznaky typické pro tuto nemoc. V malochovu se dále nacházelo 16 slepic a 11 kachen.Později bylo oznámeno, že zbývající drůbež v malochovu byla také utracena. V okolí ohniska nakonec bylo vytyčeno ochranné a dozorové pásmo a začaly platit mimořádná veterinární opatření.Vzniklá situace tak Česku do jisté míry komplikuje i postavení na trhu. ČR totiž přijde o status země prosté ptačí chřipky, což může ztížit obchod s drůbežím masem a vejci se zeměmi mimo Evropskou unii. Status měla od 26. července.Ptačí chřipkaPřipomeňme, že ptačí chřipka je nebezpečné virové onemocnění ptáků, způsobované chřipkovými viry typu A. Postihuje primárně ptactvo (kur domácí, krůty, vodní drůbež, pernatou zvěř, exotické ptáky a volně žijící ptactvo) a pouze výjimečně může být přeneseno na některé druhy savců. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků.Nejznámějším a nejsledovanějším typem ptačí chřipky na přelomu 2. a 3. tisíciletí je onemocnění způsobované virem H5N1. Důvodem je jeho rychlé šíření mezi ptáky, stejně jako jeho omezená schopnost infikovat člověka. Navíc je zaznamenána i vysoká úmrtnost, pokud k této infekci dojde.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

